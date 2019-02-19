Çöken kaldırım vatandaşları tedirgin ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sunullah Mahallesi, 902 Sokaktaki kaldırım gün geçtikçe çöküyor.

Bir sitenin bahçesine de paralel olan kaldırımın hali vatandaşları tedirgin ediyor.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORLAR

Uzun süredir, git gide yerinden kayan kaldırımda çökmeler oluştuğunu belirten mahalle sakini Özgür Gülfırat, yetkililerden yardım istedi.

'TAŞLARIN ALTINDAN SULAR ÇIKIYOR'

Çöken kaldırımın hemen yanındaki sitede oturan Gülfırat, "4 senedir burada oturuyorum. Yolda ve kaldırımda taşların altından sular çıkıyor. Zamanla da çökmeler meydana geliyor. Aracımı park ederken, günden güne çökme tarafına doğru eğildiğini gözlemliyorum. Yerin altından su sesleri geliyor ve kaldırım taşlarının arasından sürekli büyük otlar çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde belediyemiz otları kesti, ancak otlar kısa bir süre sonra yeniden çıkıyor. Yetkililerden yardım istiyor ve bu durumun ileride daha büyük sorunlar yaşatacağını düşünüyoruz" diye konuştu.