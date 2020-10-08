Çökertilen swinger çetesinin mesajları ortaya çıktı

Adana merkezli 16 kentte düzenlenen operasyonlar sonrası çökertilen swinger (eş değiştirme) şebekesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şebekenin; kendilerine internet üzerinden ulaşıp, grup halinde cinsel ilişkiye girmek isteyen zengin kişileri ‘yolunacak kaz’ diye adlandırdığı, para karşılığı fuhşun ardından, evlerinin erzaklarını da aldırdıkları öğrenildi.

Şüphelilerin, fuhşun ardından da birbirlerine ‘kaz yolundu’ şeklinde mesaj gönderdiği de ortaya çıktı. Öte yandan kendilerini beğendirmek için estetik ameliyat olan şebeke üyesi kadınların, iyileşme sürecinde partilere katılamadıkları, bunun için de görüntülü konuşma yöntemiyle partiye dahil edildikleri öğrenildi.

Evlerde arama yapılan aramada çok sayıda fantezi malzemesi, uyuşturucu hap, esrar ve silah ele geçirildi.

6 aylık takip

Önceki gün; Adana, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyon, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne’de 80 adrese yapılan baskınlarda 69 şüpheli gözaltına alındı.

Altı ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis; 35 evli çift, üç kadın, bir trans birey olmak üzere toplam 74 kişinin il il gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde cinsel ilişkiye girdiklerini tespit etmişti.





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