Çökertme için 'Hep Beraber' dediler

33’üncü American Hospital The Bodrum Cup'ta yarışlar devam ediyor. American Hospital The Bodrum Cup’ta yelkenler ağustos ayındaki yangında büyük zarar gören Çökertme’de demir attı. Yörede düzenlenen #HepBeraber etkinliğinin merkezinde orman yangını sırasında eşsiz bir dayanışma örneği sergileyen sivil ve resmi tüm isimsiz kahramanlara anıldı.





DESTEK İÇİN BİRLİK OLDULAR

21 Ekim’de yangından en çok zarar gören bölgelerden biri olan Çökertme’de #HepBeraber etkinliği çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Çökertme sahili #HepBeraber İyilik Alanı olarak belirlendi. İyilik alanında Çökertmelilere destek olabilmek için yöre sakinlerinin kendi ürettikleri ürünlerin satışını yapabilecekleri çadırlar kuruldu. Çökertmeliler stantlarında kendi elleriyle yaptıkları sabun ve el işlerinin yanı sıra zeytinyağı, bal ve reçel gibi birçok taze ve doğal ürün satışı yaptılar.

KEREM GÖRSEV KONSERİ BÜYÜLEDİ

Saat 17:00’de Çökertme sahiline büyük beyaz bir piyano getirilerek yangın alanından toplanan kavrulmuş ağaçlar arasındaki doğal bir platforma yerleştirildi. Ünlü caz piyanisti Kerem Görsev’in muhteşem piyano dinletisi ile katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Dinleti sonunda sanatçı defalarca sahneye çağrıldı.

Bir sonraki gün olan 22 Ekim’de ise Çökertme - Kissebükü rotasında Metro Etabı gerçekleşecek. Yarışların ardından Kerim Sabuncuoğlu “Yaşanabilir bir dünya için sualtında mesajınız var” adlı etkinlikte ziyaretçileri ile buluşacak.