Görüntüsüyle iştahları kabartan, tadıyla hafızalara kazınan çökertme kebabı tarifi, evde yapılabilen ve şık sunumlarla ikram edebileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Çökertme kebabı malzemeler

Eti için:

300 gram dana kontrfile

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Et marinasyonu için:

1 adet rendelenmiş soğan

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1/2 su bardağı süt

1 su bardağı soda

1 yemek kaşığı tereyağı(pişirmek için)

Kibrit patates için:

2 adet orta boy patates

1,5 su bardağı ayçiçek yağı (kızartmak için)

Domates sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 adet rendelenmiş domates

Servisi için:

4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

ÇÖKERTME KEBABI YAPILIŞI

Fazla yağlı kısımlarından arındırılmış biftek ya da bonfile dilimlerini uzun ince şeritler halinde kesin. Et marinasyonu için tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve üzeri streç filmle kaplı kapta buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.

Kabuğunu soyduğunuz patatesleri kibrit büyüklüğünde kesin.

Bol suda durulayıp üzerlerini kâğıt havlu yardımıyla kurulayın.

Küçük bir tencerede kızdırdığınız derin yağda birkaç partide altın sarısı rengini alana kadar kızartın.

Kâğıt havlu serili bir tabağa alıp dinlendirin.

Etleri kızartmak için mümkünse döküm bir tavada az miktarda sıvı yağı kızdırın. Tereyağını ekleyin. Marine olan etleri yüksek ateşte pişirin. Renk aldıklarında tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi katıp ocaktan alın.

Domates sosu hazırlamak için; tereyağını küçük bir tavada kızdırın.

Üzerine pul biber ve rendelenmiş domatesi ekleyip, 10 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın.

Servis tabaklarına sırasıyla; kızartılmış kibrit patates, çırpılmış sarımsaklı yoğurt, domates sos ve sotelenmiş et dilimlerini alıp kızarmış domates ve yeşil biberle süsleyin.



