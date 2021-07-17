Çökertme kebabı tarifi, yaz aylarının gelmesiyle daha fazla merak edilir oldu. Birbirinden farklı malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşan bu damak çatlatan lezzet her ne kadar Muğla yöresine ait olsa da tüm yurtta beğenilerek tüketilen bir yemek. Peki, çökertme kebabı nasıl yapılır? İşte, çökertme kebabı yapılışı, malzemeleri ve tarifi…

ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR?

ÇÖKERTME KEBABI MALZEMELERİ

Eti için:

300 gram dana kontrfile

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1/2 çay kaşığı tuz

Eti marine etmek için:

1 tane rendelenmiş soğan

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı soda

1/2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı (pişirmek için)

Kibrit patates için:

2 tane orta boy patates

1,5 su bardağı ayçiçek yağı (kızartmak için)

Domates sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı pul biber

Servisi için:

4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt





ÇÖKERTME KEBABI YAPILIŞI, TARİFİ

Çökertme kebabını yapmak için öncelikle etin yağlı kısımlarını ayırın ve eleriz un uzun kesin. Marine etmek için tüm mazlemeleri ekleyin ve et ile harmanlayın. Sonrasında da marine edilmiş etlerin üzerini streç filmle kaplayın ve buzdolabında 1 saat dinlenmeye bırakın. Et dinlenirken, patatesleri soyun ve kibrit çöpü büyüklüğünde kesin. Dilimlenmiş patatesleri bol su içinde yıkayın ve suyu süzüldükten sonra kağıt havlu içine alarak tamamen kurumasını sağlayın. Derin bir tencerede sıvı yağ içinde patatesleri altın sarısı renginde oluncaya kadar kızartın. Kızaran patatesleri yağının süzülmesi için kağıt havlu serilmiş tabağa alın. Dolapta dinlenen etleri döküm bir tavada tereyağ ve sıvıyağ karışımı ile yüksek ateşte pişirin. Etlerin rengi değiştikten sonra tuz ve karabiberi ekleyin. Sos yapmak için domatesleri rendeleyin, üzerine kırmızı biberi ekleyin ve küçük bir tavada tereyağda pişirin. Domatesin suyu azalınca ocağı kapatın. Tüm pişirme işlemleri tamamlandıktan sonra, Çökertme kebabının malzemelerini servis tabağına alın. Servis tabağını hazırlarken, en alta kızarmış kibrit patates, sarımsaklı yoğurt, domates sosu ve et şeklinde hazırlayın. Dilerseniz sarımsaklı yoğurdu patatesin üzerine koymak yerine etin üzerine de koyabilirsiniz. Tabağı, kızarmış biber ve domateslerle süsleyebilirsiniz.

ÇÖKERTME KEBABININ PÜF NOKTASI

Çökertme kebabının etlerini eğer 1 saatten fazla marine etmişseniz etleri dolaptan çıkardıktan sonra oda sıcaklığı gelene kadar bekletmeyi unutmayın.

Kibrit patateslerin daha çıtır olmasını isterseniz, bol suda durulanıp, kağıt havlu ile kurulanan patatesleri az miktarda nişastayla harmanladıktan sonra da kızgın yağda ya da fritözde kızartabilirsiniz.