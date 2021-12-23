Çökertme kebabı gibi yapılan fakat ana malzemesi tavuk olan çökertmeden çıkan tavuk tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, çökertmeden çıkan tavuk nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız çökertmeden çıkan tavuk tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ÇÖKERTMEDEN ÇIKAN TAVUK TARİFİ

Çökertmeden çıkan tavuk malzemeler

Yarım tavuk göğsü

Marine için

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, tuz

3 adet patates

Yoğurtlu sos için;

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

Salça sos için;

2 çorba kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

Kekik

ÇÖKERTMEDEN ÇIKAN TAVUK YAPILIŞI

Derin bir tencereye sıvıyağ ile birlikte doğranmış tavuk göğsünü alıp kızartın .

Suyunu salıp çeken tavukların üzerine doğranmış sivri biber, sarımsak ilave edip kavurun.

Rende domates ilave edip pişirin.

Kızartma tenceresine yağı kızdırın.

Patatesleri ilave edip kızarttın.

Servis tabağına kızarmış patatesleri eleyin.

Üzerine çırpılmış yoğurdu gezdirin.

Son olarak tavuk göğsünü ekledikten sonra sıcak olarak servis edin.



