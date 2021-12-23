Yemek Çökertmeden çıkan tavuk nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta çökertmeden çıkan tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Çökertmeden çıkan tavuk nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta çökertmeden çıkan tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Çökertmeden çıkan tavuk nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta çökertmeden çıkan tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Ekranların en popüler ve en çok altın veren yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün çökertmeden çıkan tavuk tarifi yapıyor. Kanal D izleyicileri ise çökertmeden çıkan tavuk tarifi araştırıyor. Peki, çökertmeden çıkan tavuk nasıl yapılır? Bütün detaylarıyla çökertmeden çıkan tavuk tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

23 Aralık 2021, Perşembe 13:17 Son Güncelleme:
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Çökertme kebabı gibi yapılan fakat ana malzemesi tavuk olan çökertmeden çıkan tavuk tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, çökertmeden çıkan tavuk nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız çökertmeden çıkan tavuk tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ÇÖKERTMEDEN ÇIKAN TAVUK TARİFİ

Çökertmeden çıkan tavuk malzemeler

  • Yarım tavuk göğsü

Marine için

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • Kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, tuz
  • 3 adet patates

Yoğurtlu sos için;

  • 1 kase yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz

Salça sos için;

  • 2 çorba kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Yarım çay bardağı su
  • Kekik

ÇÖKERTMEDEN ÇIKAN TAVUK YAPILIŞI

  • Derin bir tencereye sıvıyağ ile birlikte doğranmış tavuk göğsünü alıp kızartın .
  • Suyunu salıp çeken tavukların üzerine doğranmış sivri biber, sarımsak ilave edip kavurun.
  • Rende domates ilave edip pişirin.
  • Kızartma tenceresine yağı kızdırın.
  • Patatesleri ilave edip kızarttın.
  • Servis tabağına kızarmış patatesleri eleyin.
  • Üzerine çırpılmış yoğurdu gezdirin.
  • Son olarak tavuk göğsünü ekledikten sonra sıcak olarak servis edin.
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