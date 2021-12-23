Çökertmeden çıkan tavuk nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta çökertmeden çıkan tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Ekranların en popüler ve en çok altın veren yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün çökertmeden çıkan tavuk tarifi yapıyor. Kanal D izleyicileri ise çökertmeden çıkan tavuk tarifi araştırıyor. Peki, çökertmeden çıkan tavuk nasıl yapılır? Bütün detaylarıyla çökertmeden çıkan tavuk tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
23 Aralık 2021, Perşembe 13:17 Son Güncelleme:
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Çökertme kebabı gibi yapılan fakat ana malzemesi tavuk olan çökertmeden çıkan tavuk tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, çökertmeden çıkan tavuk nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız çökertmeden çıkan tavuk tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
ÇÖKERTMEDEN ÇIKAN TAVUK TARİFİ
Çökertmeden çıkan tavuk malzemeler
- Yarım tavuk göğsü
Marine için
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- Kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, tuz
- 3 adet patates
Yoğurtlu sos için;
- 1 kase yoğurt
- 2 diş sarımsak
- Tuz
Salça sos için;
- 2 çorba kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yarım çay bardağı su
- Kekik
ÇÖKERTMEDEN ÇIKAN TAVUK YAPILIŞI
- Derin bir tencereye sıvıyağ ile birlikte doğranmış tavuk göğsünü alıp kızartın .
- Suyunu salıp çeken tavukların üzerine doğranmış sivri biber, sarımsak ilave edip kavurun.
- Rende domates ilave edip pişirin.
- Kızartma tenceresine yağı kızdırın.
- Patatesleri ilave edip kızarttın.
- Servis tabağına kızarmış patatesleri eleyin.
- Üzerine çırpılmış yoğurdu gezdirin.
- Son olarak tavuk göğsünü ekledikten sonra sıcak olarak servis edin.
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