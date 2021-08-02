Ters esen rüzgar ile alevlerin hızla ilerleyerek girdiği Çökertme Koyu'na giriş jandarma ekipleri tarafından sivil araç girişine kapatıldı. Sadece söndürme çalışmalarına katılan araçların girişine izin verilirken, el değmemiş güzelliğiyle büyüleyen eşsiz koyun yanmış ağaçlarla ve duman altındaki görüntüsü ise yürekleri sızlattı.

TOPLAMDA 6 MAHALLE BOŞALTILDI

Milas ilçesinden başlayarak rüzgarın yön değiştirmesiyle pek çok noktada etkili olan yangın nedeniyle Milas'ta Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri, Bodrum'da Mazı olmak üzere 6 mahalle tahliye edildi.

TERMİK SANTRALİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Öte yandan alevlerin Milas ilçesi Ören Mahallesi'ne ilerlemesi, tedirginlik yarattı. Ören Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'nin etrafında, iş makineleriyle hatlar kazılarak hidrojen tankları boşaltıldı. Alevlerin bu noktada kontrol altına alındığı ve termik santrale ilişkin bir tehlike oluşturmadığı bildirildi.

SÜRÜLERİYLE ALEVLERDEN KAÇTILAR

Bölgede yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, yaklaşık 500 büyükbaş hayvanlarıyla alevlerden kaçtı. Canlarını zor kurtaran köylüler, bir yandan evlerini geride bırakırken bir yandan da yanlarına aldıkları hayvanlarını tutabilme mücadelesi vermeye başladı. Köylüler geceyi sokakta geçirince hayvanlardan bazıları sürüden ayrılıp, kayboldu. Başıboş kalan hayvanların Çökertme Mahallesi'ne yakın bölgelerde yollarda ve caddelerde otladığı görüldü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Hayvanlarını kaybettiğini gözyaşları içinde anlatan Selinay Özyılmaz, "Herkes ineklerini yangından kaçırdı. Felaketi yaşıyoruz. Her yerimiz yandı. Canımızı zor kurtardık. Alevler evimizin çevresine çok yaklaşmıştı. Zeytinliklerimiz de yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiçbir gelir kaynağımız kalmadı. Alevlerden kaçırdığımız sürülerimizdeki hayvanlarımızın bazıları kaçtı. Şu an onları bulamıyoruz. 500 inek dağıldı. Geceyi Ören Mahallesi'nde geçirdik. Oradan oraya sürüklendik" diye konuştu.

Hayvanlarıyla birlikte bulunan Sibel Karaaslan da "Mahallemizi boşalttılar. Hayvanlarımızı, canımızı zor kurtardık. Evlerimizin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Mağdur olduk. Hayvanlarımızla mahallemizi terk etmek zorunda kaldık. Geceyi sokakta geçirdik" dedi.

Köylülerden Aysel Urgan, "Hepimizi evlerimizden çıkardılar. Hayvanlarımızı aldık yürüyerek Göktepe'nin ilerisine geldik. Hayvanlarımızı başıboş yolun ortasında dolanıyor. Evimize ne olduğunu ise bilmiyoruz" diye konuştu.

Hande NAYMAN-Cavit AKGÜN-Selçuk AKBAŞ/MUĞLA (DHA)



