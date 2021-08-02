Türkiye Çökertme'nin son hali yürek burktu! Gözyaşları içinde anlattı

Çökertme'nin son hali yürek burktu! Gözyaşları içinde anlattı

Türkiye

Çökertme'nin son hali yürek burktu! Gözyaşları içinde anlattı

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın Çökertme Koyu'nu tamamen sardı. Koyun son görüntüleri yürekleri sızlattı.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 23:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ters esen rüzgar ile alevlerin hızla ilerleyerek girdiği Çökertme Koyu'na giriş jandarma ekipleri tarafından sivil araç girişine kapatıldı. Sadece söndürme çalışmalarına katılan araçların girişine izin verilirken, el değmemiş güzelliğiyle büyüleyen eşsiz koyun yanmış ağaçlarla ve duman altındaki görüntüsü ise yürekleri sızlattı.

TOPLAMDA 6 MAHALLE BOŞALTILDI

Milas ilçesinden başlayarak rüzgarın yön değiştirmesiyle pek çok noktada etkili olan yangın nedeniyle Milas'ta Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri, Bodrum'da Mazı olmak üzere 6 mahalle tahliye edildi.

TERMİK SANTRALİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Öte yandan alevlerin Milas ilçesi Ören Mahallesi'ne ilerlemesi, tedirginlik yarattı. Ören Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'nin etrafında, iş makineleriyle hatlar kazılarak hidrojen tankları boşaltıldı. Alevlerin bu noktada kontrol altına alındığı ve termik santrale ilişkin bir tehlike oluşturmadığı bildirildi.

SÜRÜLERİYLE ALEVLERDEN KAÇTILAR

Bölgede yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, yaklaşık 500 büyükbaş hayvanlarıyla alevlerden kaçtı. Canlarını zor kurtaran köylüler, bir yandan evlerini geride bırakırken bir yandan da yanlarına aldıkları hayvanlarını tutabilme mücadelesi vermeye başladı. Köylüler geceyi sokakta geçirince hayvanlardan bazıları sürüden ayrılıp, kayboldu. Başıboş kalan hayvanların Çökertme Mahallesi'ne yakın bölgelerde yollarda ve caddelerde otladığı görüldü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Hayvanlarını kaybettiğini gözyaşları içinde anlatan Selinay Özyılmaz, "Herkes ineklerini yangından kaçırdı. Felaketi yaşıyoruz. Her yerimiz yandı. Canımızı zor kurtardık. Alevler evimizin çevresine çok yaklaşmıştı. Zeytinliklerimiz de yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiçbir gelir kaynağımız kalmadı. Alevlerden kaçırdığımız sürülerimizdeki hayvanlarımızın bazıları kaçtı. Şu an onları bulamıyoruz. 500 inek dağıldı. Geceyi Ören Mahallesi'nde geçirdik. Oradan oraya sürüklendik" diye konuştu.

Hayvanlarıyla birlikte bulunan Sibel Karaaslan da "Mahallemizi boşalttılar. Hayvanlarımızı, canımızı zor kurtardık. Evlerimizin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Mağdur olduk. Hayvanlarımızla mahallemizi terk etmek zorunda kaldık. Geceyi sokakta geçirdik" dedi.

Köylülerden Aysel Urgan, "Hepimizi evlerimizden çıkardılar. Hayvanlarımızı aldık yürüyerek Göktepe'nin ilerisine geldik. Hayvanlarımızı başıboş yolun ortasında dolanıyor. Evimize ne olduğunu ise bilmiyoruz" diye konuştu.

Hande NAYMAN-Cavit AKGÜN-Selçuk AKBAŞ/MUĞLA (DHA)

İlgili Haberler
Orman yangınlarında son durum! Havadan ve karadan müdahale devam ediyorSon dakika: Aydın'daki orman yangını Muğla'ya sıçradı


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Hakan Çelik
Bunları asla yapmayın
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Sath-ı müdafaa
Rauf Tamer
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Antalya Demre'deki orman yangını söndürüldü