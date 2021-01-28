Türkiye 'Çoklu baro' eylemine katılan avukatlar için soruşturma başlatıldı

'Çoklu baro' eylemine katılan avukatlar için soruşturma başlatıldı

Türkiye

'Çoklu baro' eylemine katılan avukatlar için soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'çoklu baro' yasasını protesto eden avukatlardan 23'ü hakkında soruşturma başlatıldı.

28 Ocak 2021, Perşembe 15:48 Son Güncelleme:
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Başta Ankara ve İstanbul Barosu üyesi avukatlar olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde avukatlar, baroların yapısını değiştiren düzenlemeyi protesto için basın açıklamaları düzenledi. Avukatlar son olarak 3 Temmuz 2020'de Ankara Adliyesi önünde toplanarak protestoda bulundu. Yasa tasarısı ise 11 Temmuz'da TBMM'de kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, adliye önünde toplanarak düzenlemeyi protesto eden 23 avukat hakkında, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' suçundan soruşturma açtığı ortaya çıktı. Ankara Barosu üyeleri, adliye önünde bir araya gelerek soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Baro Başkanı Erinç Sağkan, "Türkiye'nin dört bir yanından Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen binlerce meslektaşımız arasından seçilen 23 meslektaşımız hakkında başlatılan soruşturma mesneti korku ve niyeti gözdağı olan beyhude bir çabadan ibarettir" dedi.

DHA


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