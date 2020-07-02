Türkiye Çöl sıcakları geliyor

Çöl sıcakları geliyor

Türkiye

Çöl sıcakları geliyor

İstanbul'da etkili olacak ve Basra'dan gelen çöl sıcakları için uyarı yapıldı.

02 Temmuz 2020, Perşembe 15:57 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bir haftalık süreçte Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın, Basra Alçak Basıncı sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Bölgede yağış beklenmezken, havanın genellikle az bulutlu ve açık olması öngörülüyor. Bölgede mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hafta sonundan itibaren bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, sıcaklığının 31 ila 34 dereceler arasında seyredeceği öngörülüyor. Kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

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