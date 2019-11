Coldplay 2 şarkı daha duyurdu

İngiliz grup Coldplay, yeni albümleri Everyday Life'ı geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Albüm henüz çıkmadan, bazı parçalarını dinleyiciye sunan Coldplay, yarın Everyday Life'ın tamamını yayımlayacak. Ancak albümün yayımlanmasına kısa bir süre kala grup, 2 şarkıyı daha duyurdu. Daddy ve Champion of the World, grubun hayranlarının daha da heyecanlanmasına vesile oldu. Champion of the World isimli şarkının İskoç topluluk Frightened Rabbit’in, 2018’in ortalarında yaşamını yitiren solisti Scott Hutchison için yazıldığı ileri sürüldü. Everyday Life, Coldplay'in 2015 yılında çıkardığı ve 16 şarkıdan oluşan A Head Full of Dreams isimli albümünün ardından yayımlanacak olan ilk uzun metrajlı albümü.





Turneye çıkmama kararı

Öte yandan, Coldplay konserlerinin çevreye verdiği zararı en aza indirmeden yeni albümlerinin tanıtımı turneye çıkmama kararı aldı. Grubun vokalisti Chris Martin BBC'ye verdiği bir röportajda, 'Turnemizin aktif olarak nasıl faydalı olabileceği üzerinde çalışıyoruz' sözlerini kullanarak herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ve gelecekteki konserlerinin pozitif etkisinin olmasını istediklerini belirtti.





Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak performansları için Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan grup gün batımı ve gün doğumunda ayrı ayrı sahne alarak yeni albümleri Everyday Life'ın iki tarafını yansıtacak.

4 kıtada 122 konser

İngiliz grup son olarak 2016 ve 2017 yıllarında "A Head Full of Dreams" adlı albümleri için çıktıkları dünya turnesinde 4 kıtada 122 konser vermişti.









Martin 'Bir sonraki turnemiz çevre açısından mümkün olan en iyi versiyonu olacak. Karbon nötr olmazsa hayal kırıklığına uğrarız' ifadelerini kullandı.









Coldplay 25 Kasım'da Londra'da Doğal Tarih Müzesi'nde tek bir konser verecek ve konserin geliri çevreci bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak.

