Yemek Coleslaw nasıl yapılır? Coleslaw tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Coleslaw nasıl yapılır? Coleslaw tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Coleslaw nasıl yapılır? Coleslaw tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Özellikle fast foodların yanında afiyetle yenilen coleslaw salatası tarifi, et ve tavuk yemeklerinin yanına da çok yakışıyor. Peki, coleslaw nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten coleslaw tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

15 Kasım 2021, Pazartesi 13:45 Son Güncelleme:
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Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sofralarda coleslaw salatası tarifi de yerini almaya başladı. Birçok yemeğin yanına yakışan ve pratik bir şekilde hazırlanan coleslaw tarifi, tadına doyum olmayan bir lezzet. Peki, coleslaw nasıl yapılır? Coleslaw tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

COLESLAW TARİFİ

Coleslaw malzemeler

  • Beyaz lahana (bir bütünün çeyreği)
  • 3 adet havuç (rendelenmiş)
  • 1 adet kuru soğan (ince uzun kesilmiş)
  • Elma sirkesi
  • 1 adet limon
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 çorba kaşığı hardal
  • 3 yemek kaşığı yoğurt

COLESLAW YAPILIŞI

Beyaz lahana, havuç rendesi, kuru soğan bir kaba alınıp elma sirkesi ve limonla yumuşayana kadar karıştırılır.

Yumuşayınca tuz, hardal ve yoğurt ilave edin. Hepsi iyice birbirine geçene kadar yedirilir. 

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