Colin Kroll evinde ölü bulundu (Colin Kroll kimdir?)
Dünyaca ünlü video paylaşım platformu Vine'ın kurucusu Colin Kroll evinde ölü bulundu
Ünlü CEO Colin Kroll, ABD'de New York'taki evinde ölü bulundu.
Kroll'ın aşırı dozda uyuşturucudan dolayı öldüğü tahmin ediliyor. Kroll 35 yaşındaydı.
COLIN KROLL KİMDİR?
35 yaşındaki ABD'li girişimci ve CEO Colin Kroll, 2015 yılında HQ Trivia CEO'su seçilmişti.
2007'den 2009'a kadar Yahoo'da mühendislik müdürü olarak görev almıştı.
Ünlü CEO'nun aşırı dozdan hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
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