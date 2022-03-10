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Collina durumu yakından takip ediyor: Neler oluyor orada Cüneyt?

Futbol

MHK'nın Cüneyt Çakır ve diğer hakemlerle ilgili kararının ardından FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, FIFA hakemi olan 3 isim Abdülkadir Bitigen, Ali Palabıyık ve Cüneyt Çakır'ın durumunu yakından takip ediyor. Efsane hakemin Cüneyt Çakır'ı arayıp bilgi aldığı öğrenildi.

10 Mart 2022, Perşembe 10:08 Son Güncelleme:
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"Cüneyt neler oluyor?"

"Cüneyt neler oluyor?"

Milliyet'ten Cemal Ersen'in haberine göre, Merkez Hakem Kurulu’nun Türk futbolunda deprem etkisi yaratan “hakem operasyonu”, FIFA ve UEFA’da da büyük yankı uyandırdı.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, kadro dışı bırakılan Cüneyt Çakır’ı telefonla arayarak, “Neler oluyor orada?” diye şaşkınlığını dile getirdi.

Deneyimli hakem, Collina’ya kendisi ile birlikte bazı üst düzey hakemler hakkında alınan kararın gerekçesini kendisinin de bilmediğini ve yapılacak açıklamayı beklediklerini aktardı.

Tarihe geçme fırsatını kaçırıyor

Tarihe geçme fırsatını kaçırıyor

15 gün sonra Dünya Kupası’na aday hakemlerin yapılacak atletik testine katılması gereken, ancak yaşanan gelişmelerden sonra durumu belirsiz hale gelen Çakır’ın, karar değişmez ise 2022’de Katar’da düzenlenecek turnuvaya gitme olasılığı da büyük olasılıkla ortadan kalktı. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası’nda maç yönetme hakkını elde etse idi, dünyada üç turnuvada üst üste görev yapan ilk hakem unvanını da kazanacaktı.

"Kararınızın sebebi nedir?"

"Kararınızın sebebi nedir?"

UEFA’nın üst düzey yöneticileri de TFF ile temasa geçerek bilgi aldı. Başkanvekili Servet Yardımcı ile görüşen yetkililer özellikle FİFA kokartlı Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen için tepkilerini “Şoke olduk” şeklinde dile getirirken, “Bunun arkasında ne var?” sorusunu yönelttiler.

Yardımcı ise kararın arkasında herhangi bir şey bulunmadığını, MHK’nin performans ve gençleştirme kriterleri doğrultusunda bu adımı attığını belirtti.

Tepkiler geliyor

Tepkiler geliyor

Türk Futbolu’nu derinden sarsan kararların Merkez Hakem Kurulu içinde de ciddi rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü. Operasyona sıcak bakmayan bazı üyelerin önümüzdeki günlerde istifa edebileceği, MHK’nin varlığının da tartışmaya açılabileceği öğrenildi.

İlk olarak dün RİVA’da yapılan seminerde tepkisini ortaya koyan Mete Kalkavan ve uzun yıllardır Cüneyt Çakır’ın yardımcılığını yapan Tarık Ongun ile Bahattin Duran’ın sezon sonuna kadar görev kabul etmeyeceklerini öğrenildi.

Başakşehir'den 4 soru:

Başakşehir'den 4 soru:

Medipol Başakşehir Kulübü, Merkez Hakem Kurulu’nun 13 hakem ile ilgili aldığı kararlara tepki verdi. Turuncu-lacivertli kulüp olayı şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtirken, yapılan açıklamada şu sorular yöneltildi;

  • 1 - Hangi objektif performans kriterlerine göre bazı hakemler liste dışı kalmış, bazıları görevlerine devam etmektedir?
  • 2 - Bu karar alınırken performans hariç başka kriterler göz önüne alınmış mıdır?
  • 3 - Neden bu liste sezon başı ya da devre arası yerine ligin bitimine 10 hafta kala değiştirilmiştir?
  • 4 - Pazartesi maç yöneten hakemler Salı günü nasıl liste dışı kalmıştır? Her şey bir günde mi planlanmıştır?

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