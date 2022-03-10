Collina durumu yakından takip ediyor: Neler oluyor orada Cüneyt?

"Cüneyt neler oluyor?"
Milliyet'ten Cemal Ersen'in haberine göre, Merkez Hakem Kurulu’nun Türk futbolunda deprem etkisi yaratan “hakem operasyonu”, FIFA ve UEFA’da da büyük yankı uyandırdı.
FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, kadro dışı bırakılan Cüneyt Çakır’ı telefonla arayarak, “Neler oluyor orada?” diye şaşkınlığını dile getirdi.
Deneyimli hakem, Collina’ya kendisi ile birlikte bazı üst düzey hakemler hakkında alınan kararın gerekçesini kendisinin de bilmediğini ve yapılacak açıklamayı beklediklerini aktardı.