Oppo ColorOS 12’ye bakıldığında yeni güncellemenin arayüzde ciddi bir tasarım değişikliği getirdiği görülüyor. Daha yumuşak ve modern hale gelen simgelerin dışında, yeni güncelleme cihazların güç tüketiminde yüzde 20 oranında bir verimlilik sağlayacak. Ayrıca ColorOS 12 ile gelecek Quantum Animation Engine 3.0 motoru, yüzde 30 oranında bellek tasarrufu sağlayacak. Bu sayede kullanıcılara daha akıcı animasyonlar sunulacak. Bunun yanı sıra güvenlik notasında da ciddi geliştirmelerle gelen ColorOS 12, kişisel verileri otomatik olarak gizleyecek.

ColorOS 12 duyurusunun sonunda Oppo, yazılımın yeni sürümüne güncellenecek akıllı telefonları ortaya çıkardı. Programa göre, uygun cihazların neredeyse yarısı güncellemeyi (en azından genel beta) 2021’in sonuna kadar alacak.

Şirket tarafından paylaşılan güncelleme zaman çizelgesi, Oppo Find X3 serisi ve OnePlus 9 serisi gibi mevcut nesil amiral gemisi modellerinin Ekim ayında Android 12 tabanlı ColorOS 12 güncellemesini alacağını doğruluyor. Ayrıca, Oppo Find X2 serisi ve Oppo Reno6 serisi Kasım ayında erişime kavuşacak, ardından Aralık ayında Oppo Ace2 serisi, Oppo Reno5 serisi ve bazı Oppo K/A serisi telefonlar gelecek.

Son olarak, kalan Oppo Reno serisi telefonlar (3. nesle kadar), belirli Oppo K/A serisi akıllı telefonlar, orijinal Oppo Ace modelleri ve OnePlus telefonlar (7. nesil ve 9R’ye kadar) 2022’nin ilk yarısında güncellenecektir.

ColorOS 12 güncellemesi alacak Oppo ve OnePlus telefonlar:

Ekim 2021

OPPO Find X3 Pro Mars Exploration Edition

OPPO Find X3 Pro

OPPO Find X3

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

Kasım 2021

OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

OPPO Find X2 Pro

OPPO Find X2 League of Legends S10 Limited Edition

OPPO Find X2

OPPO Reno6 Pro+ 5G Detective Conan Limited Edition

OPPO Reno6 Pro+ 5G

OPPO Reno6 Pro 5G

OPPO Reno6 5G

Aralık 2021

OPPO Ace2 EVA Limited Edition

OPPO Ace2

OPPO Reno5 Pro+ 5G Artist Limited Edition

OPPO Reno5 Pro+ 5G

OPPO Reno5 Pro 5G

OPPO Reno5 5G

OPPO Reno5 K 5G

OPPO K9 5G

OPPO A95 5G

OPPO A93 5G

2022 ilk çeyrek