ColorOS 12 resmi olarak tanıtıldı! Güncelleme alacak Oppo ve OnePlus telefonlar hangileri?
Oppo’nun Android tabanlı mobil işletim sistemi ColorOS 12 resmi olarak tanıtıldı. Android 12’yi temel alan ColorOS 12, bir dizi yeni özellikle beraber tasarımda da değişiklik getiriyor. Oppo ColorOS 12 ile birlikte işletim sistemi güncellemesi alacak cihazları da açıkladı.
18 Eylül 2021, Cumartesi 13:10 Son Güncelleme:
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Oppo ColorOS 12’ye bakıldığında yeni güncellemenin arayüzde ciddi bir tasarım değişikliği getirdiği görülüyor. Daha yumuşak ve modern hale gelen simgelerin dışında, yeni güncelleme cihazların güç tüketiminde yüzde 20 oranında bir verimlilik sağlayacak. Ayrıca ColorOS 12 ile gelecek Quantum Animation Engine 3.0 motoru, yüzde 30 oranında bellek tasarrufu sağlayacak. Bu sayede kullanıcılara daha akıcı animasyonlar sunulacak. Bunun yanı sıra güvenlik notasında da ciddi geliştirmelerle gelen ColorOS 12, kişisel verileri otomatik olarak gizleyecek.
ColorOS 12 duyurusunun sonunda Oppo, yazılımın yeni sürümüne güncellenecek akıllı telefonları ortaya çıkardı. Programa göre, uygun cihazların neredeyse yarısı güncellemeyi (en azından genel beta) 2021’in sonuna kadar alacak.
Şirket tarafından paylaşılan güncelleme zaman çizelgesi, Oppo Find X3 serisi ve OnePlus 9 serisi gibi mevcut nesil amiral gemisi modellerinin Ekim ayında Android 12 tabanlı ColorOS 12 güncellemesini alacağını doğruluyor. Ayrıca, Oppo Find X2 serisi ve Oppo Reno6 serisi Kasım ayında erişime kavuşacak, ardından Aralık ayında Oppo Ace2 serisi, Oppo Reno5 serisi ve bazı Oppo K/A serisi telefonlar gelecek.
Son olarak, kalan Oppo Reno serisi telefonlar (3. nesle kadar), belirli Oppo K/A serisi akıllı telefonlar, orijinal Oppo Ace modelleri ve OnePlus telefonlar (7. nesil ve 9R’ye kadar) 2022’nin ilk yarısında güncellenecektir.
ColorOS 12 güncellemesi alacak Oppo ve OnePlus telefonlar:
Ekim 2021
- OPPO Find X3 Pro Mars Exploration Edition
- OPPO Find X3 Pro
- OPPO Find X3
- OnePlus 9 Pro
- OnePlus 9
Kasım 2021
- OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition
- OPPO Find X2 Pro
- OPPO Find X2 League of Legends S10 Limited Edition
- OPPO Find X2
- OPPO Reno6 Pro+ 5G Detective Conan Limited Edition
- OPPO Reno6 Pro+ 5G
- OPPO Reno6 Pro 5G
- OPPO Reno6 5G
Aralık 2021
- OPPO Ace2 EVA Limited Edition
- OPPO Ace2
- OPPO Reno5 Pro+ 5G Artist Limited Edition
- OPPO Reno5 Pro+ 5G
- OPPO Reno5 Pro 5G
- OPPO Reno5 5G
- OPPO Reno5 K 5G
- OPPO K9 5G
- OPPO A95 5G
- OPPO A93 5G
2022 ilk çeyrek
- OnePlus 9R
- OnePlus 8T
- OnePlus 8 Pro
- OnePlus 8
- OnePlus 7T Pro
- OnePlus 7T
- OnePlus 7 Pro
- OnePlus 7
- OPPO Reno4 Pro 5G Summer Limited Edition
- OPPO Reno4 Pro 5G Artist Limited Edition
- OPPO Reno4 5G
- OPPO Reno3 Pro 5G Classic Blue Limited Edition
- OPPO Reno3 Pro 5G
- OPPO Reno3 Vitality Edition
- OPPO Reno3 5G
- OPPO Reno Ace Gundam Limited Edition
- OPPO Reno Ace
- OPPO Reno FC Barcelona Edition
- OPPO Reno 10x Zoom
- OPPO K9 Pro 5G
- OPPO K7
- OPPO K7x
- OPPO A93s 5G
- OPPO A92s 5G
- OPPO A72 5G
- OPPO A55 5G
- OPPO A53 5G