Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta gazetecilerle yaptığı söyleşide transfer çalışmalarına başladıklarını ifade etmişti. Fenerbahçe, ilk hedefi Konstantinos Fortounis için harekete geçti. Sportif direktör Damien Comolli, 3-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından Yunanistan’a gitti. Ersun Yanal’ın, yardımcısı Recep Karatepe’ye defalarca izlettiği ve kadroda görmeyi çok istediği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Comolli, Olympiakos’lu yetkililerle masaya oturdu.

1 SENESİ KALDI

Fransız sportif direktör, sözleşmesi 2020’de bitecek olan ve bu yaz ayrılmak isteyen Fortounis için Yunan ekibinin şartlarını sordu. Olympiakos’un kapıyı 8 milyon Euro’dan açtığı iddia edildi. Comolli, pazarlıkları sıkı bir şekilde sürdürerek bu rakamı 5 milyon Euro’ya çekmeye çalışacak. Senelik 1 milyon Euro maaş alan yıldız futbolcuya 2 milyon Euro’dan 4 senelik sözleşme teklif edileceği öğrenildi.

TAKIMINI SIRTLADI

Olympiakos, şampiyon PAOK’un ardından 2. sırada ligi tamamladı. Yunan devinin Şampiyonlar Ligi vizesi almasında Fortounis’in çabaları büyük pay sahibi oldu. Yıldız futbolcu, 28 lig maçında forma giydi ve 12 gol atıp, 9 asist yaptı. 26 yaşındaki oyuncu her iki istasitikte de takım içinde zirvede yer aldı. Fortounis, sezonun genelinde ise forma giydiği 43 müsabakada 17 gol sevinci yaşayıp, 16 gol attırdı. (Fanatik)