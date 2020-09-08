ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk tarafından, dünyadaki benzerlerinden farklı olarak, çift antikorlu bir tanı kiti geliştirildi. ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından ‘İleri Araştırma Projeleri’ kapsamında desteklenen çalışmanın dünyadaki benzerlerinden en önemli üstünlüğü ve farklılığı, insanda üretilen, virüse özel iki farklı antikorun, tek bir test kitinde tanısının yapılabiliyor olması. Böylelikle çok kısa sürede yanıt veren, daha güvenilir bir test kiti üretilmiş oldu.

Dünyada bir ilk olma özelliği

Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk tarafından geliştirilen test kitinin dünyada ilk defa yapıldığını belirten ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, “Bugün burada projemizin sonuçlarını açıklıyoruz. O da Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk hocamızın Covid-19 ile ilgili geliştirmiş olduğu bir test sonucu. Bilimsel araştırma projelerimizden desteklenen bu projedeki ilginç olan şu; Türkiye’de değil, dünyada ilk defa yapılan bir test. Çünkü dünyada, bir antikor testi bulunuyor. PCR’larda biliyorsunuz doğruluk oranı yüzde 63 oranında değişiyor. Yani yüzde 40 civarında bir yanılma payı var ama hocamızın geliştirmiş olduğu bu testle kısa bir sürede yani 5-10 dakika içerisinde yüzde 100 bir sonuç elde ediliyor. Daha sonraki dönemde de Covid-19 geçirip, geçirmediğini de tespit ediyor. Covid-19 ise bunu ortaya koyan bir test. Hızlı sonuç veriyor ve yüzde yüz sonuçlu bir test. Dünyadaki uygulamalar, daha çok tek protein üzerinde yapılan bir çalışma ama bizim hocamız, iki protein üzerinde çalışmasını yürütüyor. Bundan dolayı ayrı bir özelliği var. Biz bu proje ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak gerçekten övünç duyuyoruz” dedi.

8 dakikada sonuç veriyor

Geliştirilen test kitinin 8 dakikada sonuç verdiğini belirten ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk ise “Son aylarda yaşadığımız salgın, bizi de bu konularda bir şeyler yapmaya itti. Mart ayının ortasından itibaren tamamen üniversitemizin öz kaynaklarıyla yürüttüğümüz çalışma ile insanın bağışıklık sisteminde oluşturduğu antikorları hedef alan bir test kiti geliştirdik. Çok kısa sürede 8 dakikada sonuç veren ve şu anda hali hazırda piyasadakilerden çok daha kesin ve doğru sonuçlar veren bir kit haline geldi proje ürünümüz. Şu an hali hazırda dünya piyasasında satılan kitlere baktığımızda hepsi de sadece tek bir antikoru hedef alır ve onun üzerinden sonuç verir ama bizim geliştirdiğimiz kitin en önemli üstünlüğü ve avantajı virüse özel iki farklı antikoru tespit ediyor olması. Çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Birkaç hafta içerisinde gerçek kan örnekleri üzerinde yapacağımız optimizasyon çalışmaları da bitecek. Ondan sonra inşallah kullanıma hazır hale gelecek kitimiz. Örneklerimizde yüzde yüze yakın bir doğrulukta sonuç aldığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

Dünyada örneği yok

Dünyada ikinci antikoru hedef alan başka bir test kitinin olmadığını ve bu çalışmaların da patentini alıp seri üretime geçeceklerini kaydeden Sezgintürk, “Seri üretimle alakalı tabii girişimlerimiz olacak, geliştirdiğimiz kitin önce patent haklarının alınması gerekecek. Ülkemizin fon veren kuruluşlarına da başvuracağız. Onların da bu konuda çok ciddi destekleri oldu zaten. KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve Sağlık Bakanlığı gibi ülkemizin önemli fonlayıcı kuruluşlarına da projemizi tanıtarak, seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Şu anda hali hazırda ticari örneklere bakıldığında ikinci antikoru hedef alan bir örnek şu anda dünyada yok” şeklinde konuştu.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE (DHA)







