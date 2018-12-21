Coni gider, halay biter!

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Fırat’ın doğusuna harekat başlatacağız” demiş, ABD Başkanı Trump da “Suriye’den çıkıyoruz” açıklaması yapmıştı. Bu iki açıklama PKK/YPG’li teröristlerde panik yarattı. Terör örgütü yöneticileri, birlikte devriye gezdikleri, halay çektikleri ABD askerlerinin gitmemesi için ABD’li yetkililere çağrı üstüne çağrı yapıyor.

(Aralık 2017’de Suriye Menbiç’te YPG’li kadın teröristlere halaybaşı olan Amerikalı kadın çavuşun bu fotoğrafı, büyük tepki çekmişti.)

GÜNEYE DOĞRU KAÇIYORLAR

Uluslararası ajanslara konuşan YPG sözcüleri “ABD’liler bize 10 yıl burada kalacaklarını söylemişti. Trump’ın son açıklaması hepimizi şoke etti. Türkiye’nin başlatacağı harekat nedeniyle örgütte panik var. Avrupa ülkelerinden destek isteyeceğiz” dedi. İstihbarat kaynakları teröristlerin Suriye’nin güneyine doğru kaçmaya hazırlandığı bilgisini verdi.

(Hazırlık yapmak için toplanan teröristler dün sınırda böyle görüntülenmişlerdi.)