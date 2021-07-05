Türkiye Conoları konu alan belgeselin başrol oyuncusu silahlı kavgada yaralandı

Conoları konu alan belgeselin başrol oyuncusu silahlı kavgada yaralandı

Türkiye

Conoları konu alan belgeselin başrol oyuncusu silahlı kavgada yaralandı

Adana'da Cono Aşireti'ni konu alan belgesel film için mahalle halkından seçilen başrol oyuncusu Sergen Eşme, iki grubun arasında çıkan silahlı kavgada yaralandı.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 13:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Berlin Film Festivali Kitaplığı’na seçilen 11 romandan birinin yazarı Meltem Yılmaz ile 'Koku’nun Serüveni' belgeseliyle Los Angeles Film Festivali dahil 60 festivalden ödülle dönen yönetmen Şahin Yiğit, Adana'da Cono Aşireti mensuplarının yaşamını konu alan belgeselin çekimine başladı.

Yılmaz'ın 'Bütün Mümkünlerin Kıyısında' kitabından uyarlanan belgesel için mahalle halkı arasından Sergen Eşme, başrol oyuncusu seçildi. Eşme, geçen hafta mahallede, kendisinin de aralarında olduğu iki grup arasında silahların kullanıldığı çatışmada yaralandı. Yılmaz ve Yiğit, filmi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanırken yaşadıkları talihsiz olay nedeniyle üzüntülü olduklarını söyledi.

TEDAVİ ALTINDA

Docudrama (yarı belgesel film, yarı belgesel oyun) tarzındaki belgesel filmin çekimlerinin devam ettiği sırada başrol oyuncusunun yaralandığını ve hastanede tedavi altında olduğunu dile getiren yazar Meltem Yılmaz ve yönetmen Şahin Yiğit, Sergen Eşme’nin bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi. 'Bütün Mümkünlerin Kıyısında' projesi tamamlandıktan sonra Berlin ve Venedik film festivalleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası arenada birçok festivalde yarışmaya girecek.

Akif ÖZDEMİR -DHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Hakan Çelik
Türk ekonomisine büyük katkı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Bunlar da var
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bu kadar net ve basit: Sana ne lan!
Şirin Sever
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Helal olsun Galatasaray’a
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Üçüncü doz meselesi
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Telafi eğitimi başladı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklama