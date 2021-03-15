Çağdaş Sanatın iyileştirici gücü ve merak uyandırıcı etkisini yepyeni bir yönden ele alan Contemporary Istanbul, Türkiye’deki galeriler için düzenlediği bu edisyon ile Türkiye sanat sektörünün yaratıcılığını göstererek toplumların iç sesi olan sanatçıların üretimini desteklemek amacıyla kapılarını sanatseverlere açıyor. Akbank ana sponsorluğunda 4-5 Mayıs VIP ön izleme, 6-9 Mayıs genel ziyaretçi programı ile Contemporary Istanbul, sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumları ve galerilerle birlikte ortak hareket etmeyi hedefliyor. Bu nedenle, bu yıl sadece Türkiye’deki galerilere özel bir edisyon ile ziyaretçilere ulaşacak.

Pandeminin de etkisiyle birlikte yeniden şekillenen sanat ortamının değişen yüzünü yansıtmayı amaçlayan Contemporary Istanbul, Virtual Contemporary Istanbul’un ardından fiziksel alanda koleksiyoner, sanatçılar ve sanatseverler ile 15. kez bir araya gelecek. Bu amaçla önde gelen sanat galerileri ile Contemporary Istanbul yönetimi bir araya gelerek 15. edisyonu birlikte tasarladı. 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde iki gün boyunca ön izleme günleriyle birlikte, çağdaş sanat performansları, solo sergiler ve ek olarak galeriler tarafından eserleri sergilenen tüm sanatçıların katılımı ile “Sanatçı Günü” gerçekleşecek. 8. yaşına giren dijital sanat ve yeni medya sanatı Plug-in Istanbul bölümünde ise; “post-“ teması üzerinden teknoloji, bilim ve sanatın güncel yaklaşımları sunulacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde katılımcı galeriler ve Contemporary Istanbul Danışma Üst Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucu; yeni edisyonu yapılandıran Contemporary Istanbul, programlar, performanslar ve yeni medya sanatına yer verdiği Plug-in Istanbul bölümü ile sanat pazarını canlandırmayı amaçlıyor.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, 15. edisyonun odağını şu şekilde ifade ediyor: Contemporary Istanbul tüm zorluklara rağmen yeni fırsatlar çıkararak yoluna devam ediyor. 2020 yılında Virtual Contemporary Istanbul ile geliştik, vakfımız ilk kez İstanbul ‘da ışık sanatı ve dijital sanat eserlerini İBB desteği ile sundu. Şimdi de mayıs ayında İstanbul’a ve sanat pazarına olan görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Mayıs ayında başlayacak coşkulu sanat ortamı 2021 yılında heyecanlanacak, kaynaşacak ve sevinecektir.

Sanatçılarımızı, sanat galerilerimizi, akademisyenlerimizi, koleksiyoncularımızı ve sanatseverleri 15. Contemporary Istanbul’a davet ediyoruz.

PLUG-İN’DE YER ALACAK SANATÇILAR

Her yıl yeni medya sanatından yenilikleri bir araya getiren Plug-in bölümü, Siemens Ev Aletleri sponsorluğunda Esra Özkan küratörlüğünde bu yıl; Ahmet Rüstem, Bevoid, Can Büyükberber, Ece Gözen, Enes Özenbaş & Ethem Cem, Hakan Sorar, Sofia Crespo H.o, Mert Kızılay& Hakan Gündüz, Maxim Zhestkov, Mario Klingemann, Nye Thompson, Onur Sönmez, Philipp Schmitt & Steffen weiß, Selin Balcı, Yonca Karakaş katılımıyla gerçekleşiyor.

15. CONTEMPORARY ISTANBUL PROGRAMI:

4-5 Mayıs VIP Ön İzleme

6-9 Mayıs Genel Ziyaret Günleri

6-9 Mayıs her gün 11:00 - 13:00 saatleri arasında, fuar özel olarak VIP kart sahiplerinin ziyareti için açık olacaktır.

15. kez fuarın ana sponsorluğunu üstlenen Akbank’ın yanı sıra, Siemens Ev Aletleri, önde gelen lüks otomobil üreticisi Audi, uçuş noktalarına göre dünyanın en büyük uluslararası havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın da sponsorluğunu üstlendiği Contemporary Istanbul’ un bilet satışı ve fuar hakkında daha fazla bilgi için www.contemporaryistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Instagram: @contemporaryistanbul