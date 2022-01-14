Türkiye Çöp evden 3 kamyon çöp çıkarıldı!

Çöp evden 3 kamyon çöp çıkarıldı!

Türkiye

Çöp evden 3 kamyon çöp çıkarıldı!

Bursa'da bulunan bir çöp evi temizleyen belediye görevlileri her odası çöplerle dolu evden 3 kamyon çöp çıkardı.

14 Ocak 2022, Cuma 16:38 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Selamet Mahallesi'nde bir evden çevreye yayılan kötü koku üzerine mahalle sakinleri, belediyeye şikayette bulundu. 


Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine belirtilen adrese gitti. Metin Kurt isimli vatandaşa ait olan eve giren ekipler, evin her odasının da çöplerle dolu olduğunu gördü.

Evin temizlenmesi için çalışma başlatan ekipler, uzun uğraşlar sonucu evden 3 kamyon dolusu çöp çıkarttı. Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Mahalle sakinleri kötü kokuların tüm sokağa yayıldığını belirterek, “Ev sahibi, yıllardır her gün eve çöp topluyor. Sokaklarda, pazarlarda ne bulduysa eve getiriyor. Koku iyice artınca sokaktan geçemez olduk. Belediye ekiplerinden Allah razı olsun. Evi tamamen temizleyip, ilaçladılar” diye konuştu.

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