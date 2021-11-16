Çöp konteynerine karton kutuda atılmış yavru köpek bulundu

Tefenni Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, konteyneri çöp arabasına yüklediği sırada karton kutu içindeki yavru köpeği fark etti. Köpek, rehabilitasyon merkezine teslim edilerek, tedaviye alındı. Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, bölgedeki kamera görüntülerinin incelendiğini, şüphelinin tespit edilmesi halinde İlçe Emniyet Amirliği'ne suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Başkan Ümit Alagöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akşam saatlerinde, hastanemiz arkasındaki bir çöp konteynerine karton kutu içinde 1 köpek yavrusu atılmış, çöp arabasının nakli halinde preslenerek ölmesi hedeflenmiştir. Duyarlı mesai arkadaşlarım tarafından fark edilen hayvan, rehabilitasyon merkezimize teslim edilmiş tedavi ve bakımına başlanmıştır. İlçe halkımızdan ricamız bu tarz canilerin tespitinde bizlere yardımcı olmalarıdır. Şu an itibarıyla bölgedeki kamera görüntüleri incelenmektedir. Tespit edilmesi halinde İlçe Emniyet Amirliği'ne suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu vesile ile mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, belediyemize ait bir Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olduğunu tekraren hatırlatmak istiyorum" dedi.

DHA



