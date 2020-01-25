Mutfağın kötü kokmasına ve hijyen açısından tehlike yaratan çöp kovasında su birikmesi problemi için alabileceğiniz önlemler ile bu sorundan kurtulabilirsiniz. Sizde çöp kovasında su birikmesi problemi yaşıyorsanız "Çöp kovasında su birikmesi nasıl önlenir, çöp kovasında su birikmesine pratik çözüm" detaylar haberimizde.

Çöp kovasında su birikmesi nasıl önlenir? Çöp kovasında su birikmesine pratik çözüm

⦁ Çöp kovasında su birikmesini önlemenin en etkili yöntemi poşetin delik olup olmadığını kontrol etmektir.

⦁ Çift poşet kullanmakta çöpte su birikmesini önleyecek yöntemlerdendir.

⦁ Çöp kovasına poşeti takmadan önce çöp kovasının zeminine sıvı emici bezlerden serin.

⦁ Çöp kovasına poşeti takmadan önce çöp kovasının zeminine gazete kağıdı serin. Hem sıvıyı emecek hemde kokuyu engellemeye yardımcı olacaktır.

⦁ Çöp kocasının içerisine koku ve sıvı çeken taşlardan koyabilirsiniz.

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