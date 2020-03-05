Çöp toplayan robot ile şampiyon oldular
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından uluslararası boyutta düzenlenen Uluslararası ODTÜ Robot Günleri’nin bu yıl 17’ncisi düzenlendi.
05 Mart 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Yarışmaya 2 binin üzerinde takım katıldı. Yarışmada Türkiye genelinden ortaokul, lise ve üniversitelerin yanı sıra bireysel katılımcılar da yarıştı. Robot yarışmasında Pusula Akademi Eğitim Kurumları öğrencileri ‘Çöp Toplayan Robot’ kategorisinde şampiyon oldu. Yarışmaya ‘Pusula Akademi’ ismini taşıyan robot ile katılan öğrenciler Ata Ege Algan, Büşra Yarar, Düşgesu Urfalı, Emirhan Alakuş, Hasan Mansuroğlu, İbrahim Kahramanoğlu ve Savaş Kuru ödülün mutluluğunu yaşadı.
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