Çöp toplayan robot ile şampiyon oldular

Yarışmaya 2 binin üzerinde takım katıldı. Yarışmada Türkiye genelinden ortaokul, lise ve üniversitelerin yanı sıra bireysel katılımcılar da yarıştı. Robot yarışmasında Pusula Akademi Eğitim Kurumları öğrencileri ‘Çöp Toplayan Robot’ kategorisinde şampiyon oldu. Yarışmaya ‘Pusula Akademi’ ismini taşıyan robot ile katılan öğrenciler Ata Ege Algan, Büşra Yarar, Düşgesu Urfalı, Emirhan Alakuş, Hasan Mansuroğlu, İbrahim Kahramanoğlu ve Savaş Kuru ödülün mutluluğunu yaşadı.

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