Dünya Çöp torbalarıyla korunmaya çalışan hemşireler corona virüse yakalandı

Çöp torbalarıyla korunmaya çalışan hemşireler corona virüse yakalandı

Dünya

Çöp torbalarıyla korunmaya çalışan hemşireler corona virüse yakalandı

İngiltere'de kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbaları giyerek hastalara bakmak zorunda kalan üç hemşire corona virüse yakalandı.

09 Nisan 2020, Perşembe 14:44 Son Güncelleme:
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Başbakan Boris Johnson'un yoğun bakımda olduğu İngiltere'de kısa süre önce üç hemşire kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbaları giyerek hastalara bakmak zorunda kalmıştı.

Birkaç hafta önce İngiltere'nin Harrow bölgesinde bulunan Northwick Park Hastanesi'nde çalışan 3 hemşirenin kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle vardiyalarında çöp torbası giyerek hastalara hizmet vermek zorunda kaldıkları ortaya çıkmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre üç hemşirenin de corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Ayrıca aynı hastanede çalışan personele yapılan testlerin de yarısından fazlasının pozitif çıktığı aktarıldı.

Hemşireler uygun maskeleri, eldivenleri ve diğer koruyucu ekipmanları olmadığı için klinik atık torbalarına sarılmış bir fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı.Hemşireler salgının İngiltere'de zirve yapmadığı Mart ayı içinde çöp torbaları giyerek inisiyatif kullanmak zorunda kaldıklarını, Sağlık Bakanlığı'nın kendilerine kişisel koruyucu ekipman vermediği için başka seçenekleri kalmadığını belirtmişti.

Sürekli gülümseyerek pozitif görünmeye çalıştıklarını ancak içten içe çok korktuklarını aktaran hemşirelerin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

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