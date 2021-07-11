Copa America sona erdi ve şampiyon Arjantin oldu. Kıtanın iki büyük ülkesi ve ezeli rakipler Arjantin ile Brezilya finalde kozlarını paylaştı. Angel Di Maria'nın golüyle maçı 1-0 kazanan Arjantin kupayı evine götürdü.

Arjantin bu sonuçla kupayı en çok kazanan Uruguay'ın rekorunu egale etti. Her iki ülke de 15'er kez turnuvayı kazandı.

Maç sonu Messi ve Neymar birbirlerine uzun uzun sarıldı. Barcelona'dan çok yakın arkadaş oldukları bilinen iki süperyıldız, gözyaşları içerisinde birbirlerini kucakladı.





Neymar her ne kadar finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşasa da yakın arkadaşının mutluluğunu paylaştı ve tebrik etti. Messi de Neymar'ı teselli etti.

Ayrıca CONMEBOL, turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü Neymar ile Messi’nin paylaşacağını açıkladı.

Messi maç sonu yaptığı açıklamada, "Son Copa America'dan bu yana güçlendik, hiç şikayet etmeyen ve sadece ileriyi düşünen bir takım olduk. Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluğu yaşıyor olmak tarif edilemez.

Şampiyon olduğumuzun pek farkında değiliz, Sadece Amerika şampiyonu olmadık, finalde Brezilya'yı yendiğimiz için de tarihe geçecek bir maç. Milli takımla bir şeyler kazanmaya hep çok yakın oldum ama bir noktada ters giden şeyler oldu. Tanrıya bu zaferi gösterdiği için minnettarım" dedi.