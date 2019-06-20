C Grubu’nda 2. hafta mücadeleleri oynanacağı Copa Amerika’da Uruguay ile Japonya karşılaşacak. Peki, Copa America Uruguay Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Copa Amerika 2019 Brezilya’nın ev sahipliğinde devam ediyor. C Grubu’nda 2. hafta mücadeleleri oynanacak.

C Grubu’nda yarın TSİ 02.00’de Uruguay ile Japonya karşılaşacak. Cuma gecesi saat 02:00’de başlayacak olan karşılaşma TRT SPOR ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.



