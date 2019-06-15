Copa America Venezuela Peru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Kupa Amerika 2019)
Brezilya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Copa America, Brezilya ile Bolivya arasındaki müsabaka ile başladı. Kupa Amerika'nın (Copa America) açılış maçında Brezilya, Bolivya'yı 3-0 yendi. Peki, Copa America Venezuela Peru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2019 Kupa Amerika maçları ile Copa America grupları ilgili detaylar…
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da Brezilya galibiyetle başladı. Kupa Amerika'nın (Copa America) açılış maçında Brezilya, Bolivya'yı 3-0 yendi. Peki, Copa America A Grubu'ndaki diğer mücadele Venezuela Peru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Copa America grupları detaylar…
BREZİLYA 3 - BOLİVYA 0
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'nın (Copa America) açılış maçında Brezilya, Bolivya'yı 3-0 yendi.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın ilk karşılaşması, A Grubu takımları Brezilya ile Bolivya arasında oynandı.
Ev sahibi ülke, Sao Paulo kentindeki Morumbi Stadı'da yapılan maçı, 50 (penaltıdan) ve 53. dakikalarda Coutinho, 85. dakikada da Everton'un golleriyle 3-0 kazandı.
VENEZUELA PERU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Grubu'ndaki diğer mücadelede Venezuela ile Peru, bugün TSİ 22.00'de karşılaşacak. Maç, TRT Spor'da yayınlanacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
COPA AMERİCA’DA GRUPLAR VE YER ALAN ÜLKELER
A Grubu: Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru
B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar
C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili