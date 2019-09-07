Çöpleri bile çaldılar

Muğla koylarında günlerdir temizlik yapan Avcı Ailesi’nin topladığı çöpleri hırsızlar çaldı.

07 Eylül 2019, Cumartesi 08:31
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Çöpleri bile çaldılar

Muğla’da çevre kirliliğine savaş açan İmdat Avcı, 27 yıldır yaz sezonunun sonunda koylarda temizlik yapıyor. Bu yıl da eşi yıldız ve kızı Türkü ile birlikte 23 gün temizlik yaptılar.

Topladığı çöplerle Marmaris yat Limanı’na yanaşan Avcı Ailesi’ni belediye görevlileri karşıladı

Ancak herkesi şok eden bir olay yaşandı. Topladıkları çöpler çalındı. İmdat Avcı, “300 torba çöp topladık. 50 torbası çalındı. Birileri, ‘Bakın biz de temizlik yaptık’ demek için mi çaldı acaba? Ne diyeceğimi bilemiyorum” dedi.

İHA

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