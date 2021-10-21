Türkiye Çöpte bulduğu altınları sahibine ulaştırmak isteyen kadın gerçeği öğrenince şaşkına döndü
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Çöpte bulduğu altınları sahibine ulaştırmak isteyen kadın gerçeği öğrenince şaşkına döndü

Türkiye

Çöpte bulduğu altınları sahibine ulaştırmak isteyen kadın gerçeği öğrenince şaşkına döndü

Son dakika haberine göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kağıt toplarken çöpte bulduğu altınları sahibine ulaştırmak isteyen Afganistan uyruklu kadın büyük bir şaşkınlık yaşadı.

21 Ekim 2021, Perşembe 12:23 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çöpte bulunan çantanın içindeki bilezik ve küpe gibi takıların altın sanılması nedeniyle polis harekete geçti.

ÇANTA BULDU, ALTINLARI GÖRDÜ

Bursa Osmangazi Kükürtlü Caddesi'nde kağıt toplayan Afganistan uyruklu bir kadın, bir çöp konteynerinin içinde çanta buldu.  Çantayı açan kadın, içinde ziynet eşyalarının olduğunu gördü. Bu sırada durumu fark eden çevredeki bir kişi polise haber verdi. 

İMİTASYON ÇIKTI

Adrese giden ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada çantanın Z.K'ye ait olduğunu tespit etti.  Mahalledeki oturduğu evden taşınan Z.K'nin imitasyon olan bilezik ve küpe gibi ziynet eşyalarını çöpe attığı öğrenildi.


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