Çöpten mutluluk topluyor

Antalya’da kağıt toplayarak geçimini sağlayan Ali Çelik (55), sokakta bulup sahiplendiği, köpeği ‘Garip’ ve ‘Düldül’ ismini verdiği sepetli motosikletiyle erken saatlerde yollara düşüyor. Çelik, kağıtların yanı sıra çöpte bulduğu sağlam oyuncakları da topluyor. Çelik, oyuncakları temizleyip motosikletine asıyor. Ardından da karşılaştığı yoksul çocuklara hediye ediyor.

'HER ŞEYDEN DEĞERLİ'

Çocukların sevincinin her şeyden daha değerli olduğunu söyleyen Ali Çelik “Çocuklarına oyuncak alamayan aileler var. Çocukların mutluluğuna vesile oluyorum. Beni gördüklerinde yanıma koşuyorlar. İstedikleri oyuncakları seçmelerine müsaade ediyorum. Bazıları da ‘Amca oyuncağımı versem motosikletine asar mısın?’ diyor. Daha çok mutlu oluyorum” dedi.

AA