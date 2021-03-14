Çorabınızın içine acı biber koyarsanız ne olur?

Uzmanlar ayakların tüm vücudun sağlığıyla bağlantılı olduğuna inanıyor. Her bir ayağın farklı bölümlerinde 72 bin adet sinir bulunuyor. Yaş aldıkça ayaklarımızdaki kan dolaşımı giderek yavaşlar ve onları sıcak tutmakta biraz zorlanabiliriz. Brightside'ın haberine göre, acı biber kullanarak bu sorunu çözmemiz mümkün. Kırmızı acı biber yediğimiz zaman, tüm vücudumuz ısınır. Buna ayaklar da dahil. Tüm biberlerde kapsaisin adı verilen bir bileşen bulunur. Bu bileşenden biraz tükettiğinizde, kan dolaşımınız yükselmeye başlar. Kapsaisin ayrıca cilt ile temas ettiğinde kan damarlarının genişlemesini ve bölgeye kan akışının hızlanmasını sağlayarak sıcak kalmayı sağlıyor. Bazı insanlar hemen ısınırken bazılarının ısınması biraz zaman alabilir.

SICAK KALMANIN BASİT YOLU

Soğuk bir iklimde yaşıyorsanız, ayaklarınızı sıcak tutmanın çok zor olduğunu biliyorsunuz demektir. Özellikle uyurken ayaklarınızı sıcak tutmak için denemediğiniz yol kalmadıysa bir de kırmızı biber yöntemine bakın!

Ayaklarınızı sıcak tutmak için çoraplarınızı giyin ve ayak parmaklarınıza eşit şekilde kırmızı acı biber koyun. Çok fazla acı biber kullanmamaya dikkat edin, aksi halde aşırı ısınabilirsiniz.

RİSKİ VAR MI?

Çoraplarınızın içine kırmızı acı biber koymanızın bazı potansiyel yan etkileri var. Beyaz çorap giyerseniz, kırmızı biber onu pembeye çevirebilir. Ayaklarınızı da kırmızıya boyaması mümkün. Ayrıca ayaklarınızın biber gibi kokmasına da neden olabilir. Bu yüzden biberi çok fazla kullanmamaya özen göstermelisiniz. Doğru miktarı bulana kadar kademeli olarak biber miktarını artırıp azaltabilirsiniz.







