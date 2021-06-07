Çorap topluyorum (Oyun)

MALZEMELER

Çamaşır ipi, bant, mandallar, 8 veya daha fazla çift çorap. Yaş: 3+ / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Ilk olarak çocuğunuzla birlikte evinizdeki bir odanın köşe kısmını seçiniz. Bu seçtiğiniz köşenin bir tarafına çamaşır ipinin bir ucunu diğer tarafına ise çamaşır ipinin diğer ucunu bantlayınız. Sonrasında seçtiğiniz çift çorapların bir tekini aralarında boşluklar bırakarak çamaşır ipine mandal ile asınız. Diğer tekleri ise yere karışık halde diziniz. Çocuğunuzdan ipte asılı olan çorapların teklerini bulup yanlarına asmasını isteyiniz.