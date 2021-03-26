Sindirim ve bağırsak mekanizmasında herhangi bir problem yaşanmaması için çorba en etkili yiyeceklerden bir tanesidir. Ağırlıklı olarak sebze çorbalarının bulunduğu bu diyette hedef sağlıklı ve kalıcı bir şekilde zayıflamaktır. Geçmişten günümüze en fazla tercih edilen çorba diyeti ile 5 günde yaklaşık 3 kilo verilmektedir.

Kalıcı zayıflama sağlayan çorba diyeti sayesinde ideal kiloya ulaşılarak bu zayıflamanın da sürdürülebilirliği arttırılır. Bu diyette doyurucu ve besleyici çorbalar yapılarak diyette ideal kiloya ulaşılması hedeflenmektedir. Çorba diyetine göre 5 gün boyunca sağlıklı, etkili ve hızlı bir şekilde kilo verilebilir. Beş günlük süreçte birbirinden farklı besleyici çorbalar tüketilir. Bu sayede hızlı bir şekilde ideal kiloya ulaşılır. Çorba diyetinde çorbaların yanı sıra tam buğday ekmeği de tüketilebilir.

Çorba diyetinin örnek listesi şu şekildedir;

Kahvaltı: 1 tabak dolusu kereviz çorbası

Ara öğün: 1 adet orta boy elma, yarım çay bardağı diyet kefir ve ya yağsız yoğurt

Öğlen: 1 tabak dolusu kereviz çorbası

Ara öğün: 1 kase yağsız yoğurt, 1 adet orta boy doğranmış elma, 2 yemek kaşığı yulaf

Akşam: 1 tabak dolusu kereviz çorbası

Ara öğün: 1 orta boy elma, 1 çay bardağı diyet kefir ve ya yağsız yoğurt

1 Haftada Kaç Kilo Verilir?

Kalori miktarı oldukça düşük olan çorba diyeti mideyi doldurması ile bilinir. Tokluk hissi sağlayan çorba diyeti yüksek dozda kalori alımının da önüne geçer. Çorba diyetinde kişiler de gün boyu tokluk hissi yaşayabilirler. Bu diyette ana öğünler ve ara öğünler çok önem taşımaktadır.

Zayıflama süresince çorba diyeti ile birlikte hızlı kilo verilmesi sağlanır. Özellikle bu kilo verme süreci kişiden kişiye değişmektedir. Ayrıca çorba diyeti sayesinde bir hafta içerisinde ortalama 5 kilo verilmektedir. Bunun yanı sıra kişinin bünyesine göre de kilo verme hızı artış gösterebilir. En çok tercih edilen diyetlerden birisi olan çorba diyetinde istenilen kiloya inilmesi tespit edilir. Çorba diyeti sayesinde beden kısa bir sürede yağ yakacaktır. Çorba diyeti sayesinde kilo verme hedefine de hızlı bir şekilde ulaşılır.

Çorba Diyetinin Yararları Nelerdir?

Popüler diyetler arasında yer alan çorba diyeti özellikle kış mevsiminde bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

Çorba diyeti sayesinde sindirim sistemi ve bağırsak sistemi de rahatlar. Ayrıca bağırsakların da daha iyi çalışması sağlanır. Bunun yanı sıra çorba diyeti sayesinde bağırsakların da daha sağlıklı olması söz konusudur.

Çorba diyeti uygulandığında mutlaka günlük en az 2,5 litre su tüketilmesi gerekmektedir.

Çorba diyeti mutlaka belirlenen sürede yapılmalıdır. Yaklaşık 4 hafta boyunca çorba diyeti yapılabilir.

Çorba diyeti doyurucu ve besleyici olması sebebi ile uzun süreli tokluk sağlamaktadır. Bu nedenle çorba diyeti de kolay bir şekilde yapılabilir. Kişi diyet süresince açlık hissini çok fazla yaşamaz.

Çorba diyetini uygulayan kişiler midelerinde hazımsızlık ve ya herhangi bir rahatsızlık da hissetmezler.

Çorba diyeti mideyi koruyan etkili bir diyet türüdür.

Sağlık sorunu bulunmayan herkes gönül rahatlığı ile çorba diyet yapabilir.



