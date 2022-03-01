Çorbaya terbiye nasıl yapılır? Limonlu, yoğurtlu, sirkeli, sütlü, unlu çorba terbiyeleri
Türk mutfağında günün her saati için çorbanın yeri bir başka. Çorba denildiğinde ise akla ilk gelen terbiyesi oluyor. Terbiyeli çorba içmeyi seviyor ve farklı çorba terbiyeleri denemek istiyorsanız birbirinden lezzetli terbiye çeşitleri var. Peki, çorba terbiyesi nasıl yapılır? İşte, çorba terbiye çeşitleri...
01 Mart 2022, Salı 17:31 Son Güncelleme:
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ÇORBA TERBİYESİ ÇEŞİTLERİ VE YAPILIŞI
5 çeşit çorba terbiyesi vardır diyebiliriz. Bunlar;
1. Limonlu terbiye
2. Yoğurtlu terbiye
3. Sirkeli sarımsaklı terbiye
4. Sütlü terbiye
5. Unlu terbiye
LİMONLU TERBİYE
Malzemeler
- 1 yumurta sarısı
- 1 limonun suyu
YAPILIŞI
- Karıştırma kabınıza yumurtanın sarısını ve limonun suyunu alın, güzelce çırpın.
- Bu karışımı çorbanız kaynarken yavaş yavaş ilave edin.
- Bu terbiye daha çok taneli çorbaların içerisinde kullanılır.
- Bu terbiye çorbanıza hem kıvam hem de ekşi bir aroma vererek daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.
YOĞURTLU TERBİYE
Malzemeler
- 1 yumurta sarısı
- 1 yemek kaçığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı un
YAPILIŞI
- Karıştırma kabında yumurta sarısı, un ve yoğurt boza kıvamında koyu bir kıvam alacak şekilde çırpılır.
- Terbiyenizi çorbaya katarken çorbanın kısık ateşte olması önemlidir.
- Karışım yoğurt içerdiğinden yoğurdun kesilmemesi için çorbadan bir kepçe alınarak terbiye ile karıştırılır ve çorbaya öyle ilave edilir.
- Karıştırılır.
- Çorba ile terbiye bir biraz kaynadıktan sonra ateşten alınır.
- Bu terbiye genellikle pirinç ve şehriye çorbalarında kullanılır.
SİRKELİ SARIMSAKLI TERBİYE
Malzemeler
- 1 fincan sirke
- 2 diş sarımsak
- 2 yumurta sarısı
YAPILIŞI
- Karıştırma kabında tüm malzemeler iyice çırpılır.
- Terbiye çorba ile karıştırılırken çorbanın altı kısılır.
- Çorba terbiye ile bir taşım kaynatılır ve ateşten alınır.
- Bu terbiye genellikle işkembe ve paça çorbalarında kullanılır.
SÜTLÜ TERBİYE
Malzemeler
- 1 yumurta sarısı
- Yarım bardak süt
YAPILIŞI
- Yumurta sarısı ve süt karıştırma kabında çırpılır.
- Terbiye çorbaya katılırken çorbanın altı kısılır.
- Terbiye doğrudan çorbaya ilave edilmez.
- Çorbadan bir kepçe alınır ve terbiye ile karıştırılır.
- Daha sonra çorbaya yavaş yavaş ilave edilir.
- Buradaki amaç çorbanın kesilmemesidir.
UNLU TERBİYE
Malzemeler
- 1 kaşık un
- 1 kaşık tereyağı
YAPILIŞI
- Bir kaşık un ve tereyağı tavada kavrulur.
- Burada kavrulma miktarı yanma açısından önemli olduğundan ideal kavurma süresi unun hafif kahverengi bir renk almasına kadar devam eder.
- Çorbadan alınan bir kepçe çorba, terbiye ile karıştırılır.
- Çorbanın altı kısılır ve terbiye yavaş yavaş ilave edilir.
- 1 taşım kaynadıktan sonra ateşten alınır.
- Terbiye çorbalara lezzet katan önemli soslardır.
- Burada püf nokta terbiyeyi çorbayı kesmeyecek şekilde ilave etmektir.
- Afiyet olsun.
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