Tavuk severlere: Cordon bleu tarifi
Tavuğu farklı lezzetlerle denemek istiyorsanız cordon bleu tarifi tam size göre bir tarif olabilir. Sevdiklerinize hazırlamak için cordon bleu tarifi arıyor ya da cordon bleu nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Cordon bleu yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
26 Kasım 2020, Perşembe 11:40 Son Güncelleme:
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Jambon, kaşar ve tavuğun eşsiz uyumu cordon bleu tarifi ile buluşuyor. Sevdiklerinize hazırlamak için cordon bleu tarifi arıyor ya da cordon bleu nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Cordon bleu yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Cordon bleu tarifi
Cordon bleu malzemeleri
- 400 gram tavuk göğüs eti
- 8 dilim dana jambon
- 8 dilim kaşar peyniri
- 2 su bardağı galeta unu
- 2 yumurta
- Tuz
- Karabiber
Garnitür için
- 2 havuç
- 1 çay bardağı bezelye
- 2 patates
- Maydanoz
Kızartmak için
- Ayçiçeği yağı
Cordon bleu yapılışı
Tavuk etlerini yağlı kağıt arasında et döveceği ile inceltin. Tuz ve karabiber serpiştirin. Jambon ile kaşar peynirlerini üzerlerine yerleştirin ve rulo şeklinde sarın. Açılmaması için kürdanla tutturun. Her birini ayrı ayrı alüminyum folyo ile rulo şeklinde sıkıca sarıp kaynayan suda pişirin. Tel süzgeçle alıp, soğuyunca folyodan çıkartın. Yumurtayı çatalla çırpın. Galeta ununu geniş bir tabağa alın. Tavuk rulolarını önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayın. Buzdolabında 2 saat bekletin. Tavada ayçiçeği yağını kızdırın ve tavukları sık sık çevirerek kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün. Garnitür için patatesleri haşlayıp kabuklarını soyarak küp doğrayın. Havucu haşlayıp halka doğrayın. Bezelyeyi haşlayın. Hepsini bir tavada tereyağında soteleyin. Dilimlediğiniz cordon blue ile birlikte servis tabağına alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip servis yapın.