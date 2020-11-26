Tavuk severlere: Cordon bleu tarifi

Jambon, kaşar ve tavuğun eşsiz uyumu cordon bleu tarifi ile buluşuyor. Sevdiklerinize hazırlamak için cordon bleu tarifi arıyor ya da cordon bleu nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Cordon bleu yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Cordon bleu tarifi

Cordon bleu malzemeleri

400 gram tavuk göğüs eti

8 dilim dana jambon

8 dilim kaşar peyniri

2 su bardağı galeta unu

2 yumurta

Tuz

Karabiber

Garnitür için

2 havuç

1 çay bardağı bezelye

2 patates

Maydanoz

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

Cordon bleu yapılışı

Tavuk etlerini yağlı kağıt arasında et döveceği ile inceltin. Tuz ve karabiber serpiştirin. Jambon ile kaşar peynirlerini üzerlerine yerleştirin ve rulo şeklinde sarın. Açılmaması için kürdanla tutturun. Her birini ayrı ayrı alüminyum folyo ile rulo şeklinde sıkıca sarıp kaynayan suda pişirin. Tel süzgeçle alıp, soğuyunca folyodan çıkartın. Yumurtayı çatalla çırpın. Galeta ununu geniş bir tabağa alın. Tavuk rulolarını önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayın. Buzdolabında 2 saat bekletin. Tavada ayçiçeği yağını kızdırın ve tavukları sık sık çevirerek kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün. Garnitür için patatesleri haşlayıp kabuklarını soyarak küp doğrayın. Havucu haşlayıp halka doğrayın. Bezelyeyi haşlayın. Hepsini bir tavada tereyağında soteleyin. Dilimlediğiniz cordon blue ile birlikte servis tabağına alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip servis yapın.



