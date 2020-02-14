Çörek otlu kurabiye tarifi: Çörek otlu kurabiye nasıl yapılır?
Ağızda dağılan, herkesin beğeneceği ve yapımı oldukça pratik bir kurabiye tarifi arıyorsanız çörek otlu kurabiye tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için çörek otlu kurabiye tarifi arıyor yada çörek otlu kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız "çörek otlu kurabiye tarifi, çörek otlu kurabiye nasıl yapılır" haberimize göz atın.
14 Şubat 2020, Cuma 12:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Evde yapabileceğiniz kurabiye tarifi arıyorsanız pratik çörek otlu kurabiye tarifi tam size göre bir tarif. Eğer çörek otlu kurabiye tarifi arıyor yada çörek otlu kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız "çörek otlu kurabiye tarifi, çörek otlu kurabiye nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Çörek otlu kurabiye tarifi
Çörek otlu kurabiye malzemeleri
- 100 gram oda sıcaklığında margarin
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta (sarısı üzerine)
- 2, 5 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay bardağı çörek otu
Çörek otlu kurabiye yapılışı:
Margarin, sıvı yağ, yumurta akı, şeker, tuz, çörek otu ve kabartma tozunu karıştırma kabına alın. Karışım krema kıvamına gelene kadar elinizle karıştırın. Unu yavaş yavaş ekleyerek elinize yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edin. Fındık büyüklüğünde yuvarlayarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.