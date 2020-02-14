Çörek otlu kurabiye tarifi: Çörek otlu kurabiye nasıl yapılır?

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Çörek otlu kurabiye tarifi

Çörek otlu kurabiye malzemeleri

100 gram oda sıcaklığında margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üzerine)

2, 5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı çörek otu

Çörek otlu kurabiye yapılışı:

Margarin, sıvı yağ, yumurta akı, şeker, tuz, çörek otu ve kabartma tozunu karıştırma kabına alın. Karışım krema kıvamına gelene kadar elinizle karıştırın. Unu yavaş yavaş ekleyerek elinize yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edin. Fındık büyüklüğünde yuvarlayarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.