Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'ndeki şüphelilere yönelik sabah saatlerinde 'Baret' adı verilen operasyonu düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği ve 250 polisin katıldığı operasyonu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak yönetti.









SORGULAR SÜRÜYOR

Giriş ve çıkışlarının tutulduğu mahallede belirlenen 14 adreste, narkotik köpek 'Larissa'nın da kullanıldığı aramalarda; bebek beşiğine gizlenen 40 gram bonzai, 16 uyuşturucu hap, 1150 lira ile 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)



