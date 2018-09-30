Çorlu'da yağış kaza getirdi: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yön tabelasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

30 Eylül 2018, Pazar 17:17
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Kaza, Zafer Mahallesi Ağır Bakım Fabrikası ışıklı kavşağında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Anıl A., yönetimindeki 59 EY 999 plakalı otomobil, sürücüsünün yağışlı havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yön tabelasına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Anıl A., Serhat K. ve Batuhan M., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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