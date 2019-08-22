Çorlu-Tekirdağ Karayolu üzerinde bulunan Karatepe mevkiindeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 22.45 sıralarında yangın çıktı.

Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında, alevle kısa sürede tüm tesisleri sardı. Metrelerce yükselen alevler, kilometrelerce uzaktan da görüldü.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE HAREKET ETTİ

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye hareket etti. Yangına müdahale eden Çorlu itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine Tekirdağ merkez ve ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ihbarı üzerine ekiplerin harekete geçtiğini söyledi. Ekiplerin gerekli tedbirleri de aldığını belirten Yıldırım, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Başka bir yere yangının sıçramaması için de tedbir alınmıştı. İnşallah birkaç saate kadar soğutma çalışmaları da biter ve bunu ucuz bir şekilde atlatmış oluruz. İnşallah bir daha böyle bir olaya rastlamayız." dedi.

Vali Yıldırım, bu gibi işletmelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Eğer tedbir alınmazsa böyle kazalara sebebiyet verebiliyor. Yangın çıkıp, hasar oluşabiliyor. Burada bizi sevindiren konu can kaybı ve yaralanmanın olmaması. Bunu hafif atlattık bir daha ki bu kadar hafif olmayabilir onun için mutlaka sanayicilerimiz bütün tedbirleri almalıdır. Yapılan tatbikatların, burada ekiplerin hemen organize olmasında ne kadar faydalı olduğunu görmüş olduk. Hepimize geçmiş olsun."

DHA