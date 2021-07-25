Corning, Gorilla Glass with DX ve Gorilla Glass with DX+ adlı çizilmeye dayanıklı yeni cam kompozit kategorisini duyurdu. Bu set, Corning’e göre gelişmiş optik performans, üstün çizilme direnci ve dayanıklılık sunuyor.

Corning, 2018’de akıllı saatler için DX / DX+ özellikli bir Gorilla Glass sürümünü sunmuştu. Ancak Corning, akıllı telefon kamera lensi kapaklarına geçişin ek zorluklar getirdiğini söylüyor. Çünkü camın çizilmeye karşı daha dayanıklı olması ve bir şekilde daha fazla ışığı geçirmeye izin vermesi gerekiyor.

Corning, DX özellikli Gorilla Glass ve DX+ özellikli Gorilla Glass’ın ortam ışığının yüzde 98’ini geçirmesine rağmen tipik Gorilla Glass kadar çizilmeye karşı dayanıklı olduğunu söylüyor. Buna karşılık şirket, geleneksel yansıma önleyici kaplamalara sahip lens kapaklarının ışığın yalnızca yüzde 95’ini içeri aldığını iddia ediyor.

Corning aynı zamanda Samsung’un yeni Gorilla Glass kamera lens kapaklarını kullanan ilk şirket olacağını belirtti.