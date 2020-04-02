Corona hastalarının virüs yükünü azaltmanın yolunu hamster gösterdi

Hong Kong Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü'nde Prof. Yuen Kwok-yung'un başkanlığındaki bir araştırmacı ekibi insanlarda ve hamsterlerde bulunan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) olarak bilinen proteinin benzerliğinden hareket ederek şubat ayında evcil hamsterlerle deneylere başladı. ACE2, yeni tip corona virüsün tutunduğu konak hücre reseptörü. Hamsterlardaki ACE2, tıpki insanlardaki ACE2 gibi, corona virüste bulunan 'başak' proteinine yüksek bağlanma eğilimine sahip.

Prof. Yuen, araştırmayı şöyle anlattı:

Deneylerde kullanılan 45 hamsterda corona virüs bulaştırılmasından itibaren ilk 7 günde akciğer, soluk borusu, bağışıklık sistemi, bağırsaklar ağır hasar gördü.

Ama ilk haftanın ardından bazı hamsterlar iyileşmeye başladı. Akciğer hücreleri yeniden çoğalmaya başladı, yeniden kilo aldılar, antikorlar geliştirdiler. Yani iyileşen insanlarla aynı belirtileri gösterdiler.

Virüs yükü 10 kat azaldı

Bunun üzerine ekip, iyileşen hamsterlardan kan serumu aldı.

Sağlam bir hamstera ilkin bu kan serumu, ardından corona virüs enjekte edildi.

Bu hamsterda virüs yükü yaklaşık 10 kat azalma gösterdi.

Buradan, aynı şeyin insanlara yapılmasının, yani iyileşen hastaların kan plazmasının hastalara enjekte edilmesinin, vücutlarındaki virüs yükünü azaltarak iyileşmelerine yardımcı olacağı çıkarını yapıldı. Ekip insanlar üzerinde deneylere başlayabilmek için Tıp Konseyi Etik Komisyonu'nun onayını bekliyor.

İlgili Haberler Kediler ve gelincikler corona virüs kapabilir





Bu Video

İlgini

Çekebilir

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.