İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 313 bin 266’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 722 bin 233’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 813 bin 20’ye ulaştı.

Brezilya'da ürküten artış sürüyor

Globo.com sitesinin Brezilya Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 845 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 662'ye çıktı. Ülkedeki vaka sayısı 15 bin 288 artarak 233 bin 511'e ulaştı.

Almanya'da can kaybı 8027'ye ulaştı

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 545 artışla 176 bin 244’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 26 kişi artarak 8 bin 27'ye ulaştı.

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