Corona sonrası estetikler patlayacak

Tüm şubelerini kapattıklarını belirten Şebnem Demir, “Şu an hizmet veremiyoruz. Ancak danışmanlarımızla devamlı iletişim halindeyiz. Hepsi kliniklerimizin açılacağı günü bekliyorlar” dedi. Demir’in verdiği bilgilere göre yeni estetik randevuları da arttı. Demir, “Eski danışanlarımızın dışında birçok insan arayarak randevu oluşturuyor. Net bir tarih veremiyoruz ancak arayanları sıraya koyduk. Şubelerimizi açtığımızda sırayla çağıracağız” dedi.

‘Yığılma oldu’

Demir, yaşanan yoğunluğun nedenini ise biriken estetik uygulamaları olduğunu ifade ediyor. Demir, “6D Star Askısı’nın 3-5 yıl, dolgunun 8-14 ay, botoksun etkileri 4-6 ay sürüyor. Bu yüzden bu işlemlerin belli aralıklarla tekrarlanması gerekiyor. Kapalı kaldığımız sürede bu işlemlerimizi yapamadığımız için büyük bir yığılma oldu. O yüzden açıldıktan sonra müşterilerimizin rutin uygulamalarını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Karantina kilo aldırdı

Şebnem Demir, ayrıca karantina sürecinde alınan kilolar nedeniyle zayıflamak isteyenlerin de kendilerini aradığını söylüyor. Beslenme danışmanlığı hizmeti de verdiklerini belirten Demir, “Evde olduğumuz, işlerimizden, okullarımızdan uzak olduğumuz bu dönemde stres ve kaygının da sonucuyla insanlar kendilerini yemeğe verdi. Bu nedenle birçok insan kilo alıyor. Beslenme danışmanlığıyla bu süreçte danışanlarımıza destek olmaya çalışıyoruz” dedi. Öte yandan geçmişten de gelen fazla kilolar ve karantina kilolarıyla birçok insanın psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini belirten Demir, “Korona sonrası estetikler patlayacak" ifadelerini kullandı.

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