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Türkiye Corona şüphelisi hastaneden kaçmak isterken canından oldu

Corona şüphelisi hastaneden kaçmak isterken canından oldu

Türkiye

Corona şüphelisi hastaneden kaçmak isterken canından oldu

Manisa'da corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve test sonucu negatif çıkan bir kişi hastaneden kaçmak isterken atladığı 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

26 Nisan 2020, Pazar 23:41 Son Güncelleme:
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Olay 20 Nisan günü Merkezefendi Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, corona virüs şüphesiyle tedaviye alınan Hasan K. isimli hasta, yaşadığı panik nedeniyle hastaneden kaçmak istedi. 4. katından 2. kat balkonuna atlayan Hasan K., ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Manisa Şehir Hastanesi'e kaldırılan Hasan K., yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

6 gündür burada tedavi altında tutulan Hasan K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA (İHA)


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