Corona tedavisi gören Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten haber var
Corona virüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, hastane yatağından yaptığı paylaşımda "Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" diye seslendi.
22 Ağustos 2020, Cumartesi 10:09 Son Güncelleme:
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17 Ağustos tarihinde corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan ve tedavisi süren, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastane odasından paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında, "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum" diyen Başkan Böcek, "Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" uyarısında da bulundu.
https://twitter.com/BocekMuhittin/status/1296897620586225664
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