Corona vakaları artınca köy ikinci kez karantinaya alındı
Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Körküler köyü, Covid-19 vakalarının artması nedeniyle ikinci kez karantinaya alındı.
26 Ocak 2021, Salı 01:31 Son Güncelleme:
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Yalvaç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz Körküler köyünde ikamet eden vatandaşımızda yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vaka sayılarının artması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. maddesi gereğince 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla 10 gün boyunca karantina uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.
Köyde temmuz ayında da karantina uygulanmıştı.
ISPARTA (İHA)