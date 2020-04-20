Corona vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı

Başkale ilçesine bağlı 90 hane ve 900 nüfuslu Örmetaş Mahallesi, İstanbul'dan gelen bir kişide corona virüs görülmesi üzerine 7 Nisan günü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri mahallede geniş çaplı tarama başlattı. Ancak mahalleye İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu, bu vatandaşlarla ilgili Muhtar Mikail Duman'ın karantinanın kaldırılması için yetkililere bilgi vermediği belirlendi. Bu bilgi üzerine harekete geçildi. Yapılan çalışmalar ile İstanbul'dan gelenler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerince tespit edildi.

Vaka sayısı 44'e yükseldi

Yapılan testler sonucunda daha önce 22 olan corona virüs vaka sayısı yapılan son çalışmalarla da 44'e yükseldi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı mahalleyi özel çalışma alanı olarak belirledi.

Başkale Kaymakamlığı tarafından 3 gün önce görevden alınan Muhtar Mikail Duman hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlattı. Muhtar Duman hakkında "Görevi kötüye kullanıp gerçeğe aykırı bilgi vererek, 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olduğu" gerekçesi ile soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



