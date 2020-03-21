Corona virüs 11 bin can aldı

Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 11 bin 417 olarak, vaka sayısını ise 276 bin 472 olarak güncelledi.

Verilere göre, yeni tip corona virüs yüzünden en fazla can kaybının yaşandığı ülke, 4 bin 32 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu. İtalya'nın ardından ikinci, toplam 3 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke İran'da ise 1433 kişi hayatını kaybetti.

AA

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