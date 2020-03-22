Corona virüs akıllı telefon satışlarını kötü etkiledi

Corona virüs, mobil cihaz satışlarını da olumsuz etkiledi. Araştırma şirketi Strategy Analytics’in verilerine göre, küresel akıllı telefon satışları, geçtiğimiz şubat ayında 2019’un aynı dönemine kıyasla keskin bir düşüş yaşadı.

2019’un şubat ayında dünya genelinde 99.2 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşmişti. 2020’nin şubat ayında ise bu sayı 61.8 milyon olarak açıklandı. Bu da yıllık bazda yüzde 38 oranında bir düşüş demek.

Strategy Analytics direktörü Linda Sui, “Akıllı telefon talebi, geçtiğimiz ay Asya'da çöktü. Covid-19 salgını dünya çapındaki gönderileri etkiledi. Bazı Asya fabrikaları akıllı telefon üretemedi, ancak birçok tüketici perakende mağazaları ziyaret edip yeni cihazlar satın alamadı.” dedi.

Strategy Analytics Genel Müdürü Neil Mawston, “Şubat 2020’de dünya çapında akıllı telefon pazarı tarihindeki en büyük düşüşü gördü. Çin'de akıllı telefonların arzı ve talebi, Asya genelinde çöktü ve dünyanın geri kalanında yavaşladı. Akıllı telefon endüstrisinin unutmak isteyeceği bir dönem.” dedi.











