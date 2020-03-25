Corona virüs alerjisi olan hastaları nasıl etkiler?

Corona virüsün hamileler, çocuklar ve kronik hastalığı olan hastalar üzerindeki etkileri uzamnalar tarafından izleniyor. Hastalıkların corona virüste nasıl risk oluşturduğu, hastalıklar üzerindeki etkileri, kullanılan ilaçların corona virüs üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere birçok faktör bilim adamları ve uzmanlar tarafından multidisipliner bir bakış açısıyla izleniyor. Corona virüsün en çok karşıtırıldığı hastalıkların başında da alerjik hastalığı olanlar geliyor.

Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay corona virüsün alerjisi olan hastaların corona virüs nasıl etkilendiği hakkında bilgi verdi.

Alerjik nezle ve göz alerjisi olanlar yakalanma olasılığı daha yüksek

Prof. Dr. Ahmet Akçay, Yeni corona virüsün (COVİD-19) alerjisi olanları nasıl etkilediğinin, henüz çok iyi bilinmediğini ifade ederek özellikle bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte, özellikle polenlere karşı alerjik nezle ve göz alerjisi olanların corona virüs enfeksiyonuna daha kolay yakalanma ihtimali olduğunu söyledi. Prof. Dr. Akçay, polen alerjisi olanlarda özellikle polenlerin ortaya çıktığı bu günlerde, sık sık elini burun ve gözüne götürmesi ve hapşırmasının corona virüse yakalanma riskini artırdığını dikkat çekti. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Ahmet Akçay, corona virüsün alerjik hastalıklar üzerindeki etkisini anlattı.

Corona virüs alerji hastalıklarının üzerindeki etkisi nasıldır?

Cep telefonu, kapı kolu, merdiven korkuluğu gibi birçok yerde olabilen corona virüse temas eden alerjik biri; elini daha sık gözüne ve burnuna götürecektir. Bunun sonucu olarak da; corona virüs hastalığına yakalanma riski daha fazla olacaktır. Aynı zamanda corona virüs taşıyan birisi de, sık hapşırma ve fazla burun akıntısı olması nedeniyle de etrafa daha fazla virüs bulaştıracaktır. Sonuç olarak corona virüs; alerjisi olanlara daha kolay bulaşabilir ve alerjisi olan hastalar etrafına da daha fazla bulaştırabilir. Bu nedenle de; polenlere karşı alerjik nezlesi olanların dış ortamda bulunmaması, ellerin daha sık yıkaması ve maske takması, mümkünse burun ve gözünü elinin dış kısmı ile silmesi çok faydalı olacaktır.

Alerjik hastalıklar corona virüs için risk oluşturur mu?

Çin’de bildirilen vakalarda, yeni corona virüs nedeniyle yatan hastalarda; astım, alerjik nezle ve besin alerjisi gibi alerjik hastalıkların olmadığı bildirilmiştir. Çok az bir sayıda ilaç alerjisi ve ürtiker rahatsızlığı olan hastalar olduğu bildirilmiştir. Alerjisi olan hastalar corona virüs karşı daha dirençli midir? Alerjisi olanların bağışıklığının daha güçlü olduğu ve corona virüsünden koruduğu bilgisi maalesef doğru değildir. Alerjisi olanların mikroplara karşı değil, alerjenlere karşı bağışıklık sistemi daha fazla çalışmaktadır. Bu nedenle de; corona virüsten korunmada herhangi bir etkisi yoktur.

Corona virüs hastalığı belirtileri ile alerji belirtileri birbirinden nasıl ayrılır?

Corona virüs hastalığında; öksürük, nefes darlığı, ateş ve boğaz ağrısı ön plandayken alerjik nezlede; sık sık hapşırma, gözlerde sulanma, burun akıntısı ön planda olup genelde ateş söz konusu değildir. Ateş, baş ağrısı ve kas ağrısı alerjik hastalıkların ayrımında bize yardımcı olan belirtilerdir.

Alerjisi olanların antihistaminik kullanması bağışıklığı zayıflatır mı?

Zayıflatmaz. Tam tersine faydalı olabilir. Özelikle polen alerjisi olanlarda; burun kaşınması, nezle ve hapşırma virüsün daha kolay yayılmasına neden olabilir. Bu nedenle; alerjik nezle belirtileriniz varsa mutlaka doktorunuza danışarak antihistaminik kullanmanız faydalı olacaktır. Burnunuzu silerken tek kullanımlık mendil kullanın. Toplu taşıma kullanırken maske kullanın, sık sık elinizi sabunlayın.

Kortizonlu burun spreyleri corona virüs için riskli midir?

Riskli değildir. Tam tersini kortizonlu burun spreyleri alerjik nezlesi olanların burun mukozasını düzelteceği için direnci artıracaktır. Bundan dolayı doktorunuz kortizonlu burun spreyi önermişse, devam etmenizde fayda olacaktır.

Alerjisi olanlar ateş düşürücü olarak ne kullanmalıdır?

“İbuprofen” ile ilgili corona virüs için risk oluşturduğuna yönelik bilgiler olduğu için “parasetamol” içeren ateş düşürücülerin kullanılması daha faydalı olacaktır.

Alerjisi olanlar corona virüs için bağışıklığı güçlendirmek için ne kullanmalıdır?

Bol bol sıvı ve taze meyve suyu tüketin. Mümkün olduğu kadar az da olsa kırmızı et tüketin. Vitamin ve mineral takviyesi, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren beta glukan, omega 3 balık yağı alabilirsiniz. Ayrıca her gün, evde en az 20-30 dakika egzersiz yapın ve düzenli uyuyun. Güzel müzikler dinleyin ve hijyene önem verin. Moralinizi yüksek tutun. Bu uygulamalar corona virüsten korumada faydalı olacaktır.

Alerji aşısı corona virüs yakalanma riskini artırır mı?

Alerji aşı tedavisi için kliniğe giderken maske takın. Toplu taşıma kullanmamaya çalışın. Toplu taşıma kullanacaksanız, maske takmanız faydalı olacaktır. Kliniğe geldikten sonra elinizi sabun ve su ile yıkayın. Aşı yapıldıktan sonra diğer hastalar ile temas etmeyin.

Corona virüsünden korunmak için immünoterapi tedavisini ertelemek gerekir mi?

Alerji aşısı yeni başlanacaksa, aşınızı 1-2 ay erteleyebilirsiniz. Eğer aşınız haftada bir yapılıyorsa, aşınızı aksatmayın. Alerji aşı tedavisi için kliniğe giderken maske takın. Toplu taşıma kullanmamaya çalışın. Toplu taşıma kullanacaksanız maske takmanız faydalı olacaktır. Kliniğe geldikten sonra elinizi sabunlu su ile yıkayınız. Aşı yapıldıktan sonra diğer hastalar ile temas etmeyin. Unutmayın aşı uygulamanız haftada bir yapılırken, aşınız bir hafta ertelenebilir. Ancak 2 haftadan fazla ara verilirse ilk dozdan başlamak gerekecektir. Ayda bir yapılıyorsa 3 hafta ertelenebilir. Daha uzun ertelenirse aşınıza yeniden başlama riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Alerjik hastalıklar corona virüs riskini arttırmaz. Alerjik nezle ve göz alerjisi olanlar burun kaşınması ve göz kaşınmasında ellerinin dış yüzeylerini kullanmalıdırlar. Hapşırma sırasında tek kullanımlık mendil kullanılmalı yoksa kollarının iç yüzeyini kullanmaları faydalı olacaktır. Alerjik nezlesi olanların polen alerjisi varsa burun kaşınması ve hapşırmayı engellemek için doktorunuza danışarak antihistaminik ve burun spreyi kullanabilirsiniz. Alerjik nezle nedeniyle kortizonlu burun spreyi kullanıyorsanız doktorunuza danışmadan kesmeyin. Bağışıklığınızı yüksek tutmak için beslenmenize, vitamin desteğine, düzenli uykuya ve egzersiz yapmaya dikkat edin.